Tesla Model 3 проехала за сутки 2781 километр. Это новый рекорд

Бьёрн Ниланд отправился в путешествие по дорогам Германии. Для чистоты эксперимента, он специально сделал свое путешествие максимально приближенным к реальной жизни — в частности, соблюдал все правила дорожного движения, включая ограничение скорости. Основная часть маршрута пролегала через немецкие автобаны, по которым можно ехать со скоростью 170 километров в час, поэтому средняя скорость «Теслы» по итогу оказалась 115 километров в час.

Ниланд использовал для подзарядки станции Ionity — они способны зарядить автомобиль гораздо быстрее, чем Supersharger от «Теслы». Они отличаются от стандартных зарядных станций повышенной эффективность: классические «зарядки» в первую очередь рассчитаны на долгосрочную работу, поэтому работают на низких мощностях, а в приоритете Ionity — скорость зарядки каждого автомобиля.