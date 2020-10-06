Камера в электрокарах Tesla будет следить за водителями перед ДТП

Поводом для обсуждения стал пост пользователя GreenTheOnly в Twitter, который регулярно изучает технологии Tesla. В публикации перечислены факторы, которые отслеживает салонная камера, установленная над зеркалом заднего вида. Она фиксирует положение глаз за секунды до ДТП, направление взгляда, яркость света в салоне, а также отслеживает, не отвлекался ли водитель от управления на смартфон и носит ли он солнечные очки.
In case you were wondering what does the selfie camera in model 3 currently try to detect:— green (@greentheonly) October 4, 2020
BLINDED
DARK
EYES_CLOSED
EYES_DOWN
EYES_NOMINAL
EYES_UP
HEAD_DOWN
HEAD_TRUNC
LOOKING_LEFT
LOOKING_RIGHT
PHONE_USE
SUNGLASSES_EYES_LIKELY_NOMINAL
SUNGLASSES_LIKELY_EYES_DOWN
В Tesla заявляют, что, несмотря на наличие камеры в салоне, она по умолчанию выключена – устройство предполагается активировать тогда, когда автопилот в электрокарах выйдет на новый уровень. По словам главы компании Илона Маска, камера нужна, чтобы «в будущем избежать случаев вандализма в роботакси». На предположения владельцев о том, что камера позволяет шпионить за ними, Маск напомнил, что у электрокаров «прозрачные окна» и водителя за рулём и так видно.
При этом с последним обновлением, вышедшим летом этого года, у владельцев моделей Tesla появилась возможность включить салонную камеру и даже делиться записями с автопроизводителем (например, в случае спорных аварий). Тогда же автопроизводитель заверил, что фотографии и видео не будут прикреплены к конкретному VIN-номеру, чтобы сохранить анонимность водителей.