16:58

Камера в электрокарах Tesla будет следить за водителями перед ДТП

Салонная камера снимает поведение человека за секунды до столкновения

Салон Tesla Model 3 © Tesla
Лиза Будрина
Австралийское издание CarAdvice изучило назначение салонной камеры в Tesla Model 3 и Model Y, которая снимает действия водителя перед аварией. Журналисты предположили, что в будущем видео может быть использовано в качестве основания для отказа в выплате страховки либо напротив, чтобы доказать вину автопилота.

Поводом для обсуждения стал пост пользователя GreenTheOnly в Twitter, который регулярно изучает технологии Tesla. В публикации перечислены факторы, которые отслеживает салонная камера, установленная над зеркалом заднего вида. Она фиксирует положение глаз за секунды до ДТП, направление взгляда, яркость света в салоне, а также отслеживает, не отвлекался ли водитель от управления на смартфон и носит ли он солнечные очки.

В Tesla заявляют, что, несмотря на наличие камеры в салоне, она по умолчанию выключена устройство предполагается активировать тогда, когда автопилот в электрокарах выйдет на новый уровень. По словам главы компании Илона Маска, камера нужна, чтобы «в будущем избежать случаев вандализма в роботакси». На предположения владельцев о том, что камера позволяет шпионить за ними, Маск напомнил, что у электрокаров «прозрачные окна» и водителя за рулём и так видно.

При этом с последним обновлением, вышедшим летом этого года, у владельцев моделей Tesla появилась возможность включить салонную камеру и даже делиться записями с автопроизводителем (например, в случае спорных аварий). Тогда же автопроизводитель заверил, что фотографии и видео не будут прикреплены к конкретному VIN-номеру, чтобы сохранить анонимность водителей.

Источник: CarAdvice