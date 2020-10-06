Камера в электрокарах Tesla будет следить за водителями перед ДТП

В Tesla заявляют, что, несмотря на наличие камеры в салоне, она по умолчанию выключена – устройство предполагается активировать тогда, когда автопилот в электрокарах выйдет на новый уровень. По словам главы компании Илона Маска, камера нужна, чтобы «в будущем избежать случаев вандализма в роботакси». На предположения владельцев о том, что камера позволяет шпионить за ними, Маск напомнил, что у электрокаров «прозрачные окна» и водителя за рулём и так видно.