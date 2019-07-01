Электрокары Tesla получили улучшенное приложение для рисования

Приложение Sketchpad появилось в Tesla два года назад. Оно позволяет рисовать на экране медиакомплекса так же, как это делается на планшетах. В будущем, сказал Маск, приложение начнет поддерживать экспорт и импорт изображений со смартфона.

Кроме того, в Tesla уже работают над новой улучшенной программой для прослушивания музыки. Пока не известно, какие именно функции она получит, но там точно будет караоке.