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18:04

Электрокары Tesla получили улучшенное приложение для рисования

Теперь владельцы могут настраивать насыщенность цветов

© Фото: Goro Fujita | twitter.com
Компания Tesla выпустила новое обновление прошивки своих электрокаров, в котором внесла улучшения в приложение для рисования Sketchpad. Теперь при выборе цвета можно настроить насыщенность, а также отменить последнее действие. Глава компании Илон Маск пообещал, что со временем в машинах появится еще больше развлекательных функций.
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Приложение Sketchpad появилось в Tesla два года назад. Оно позволяет рисовать на экране медиакомплекса так же, как это делается на планшетах. В будущем, сказал Маск, приложение начнет поддерживать экспорт и импорт изображений со смартфона.

Кроме того, в Tesla уже работают над новой улучшенной программой для прослушивания музыки. Пока не известно, какие именно функции она получит, но там точно будет караоке.

В конце прошлого года в медиасистеме электрокаров Tesla появился пункт «режим тестирования выбросов». За ним скрывалась очередная «пасхалка» с имитацией «пуков» по запросу или при каждом включении поворотника. Среди них есть звуки под названием Not a Fart (в 2018-м году Маск продал партию огнеметов под названием Not a Flamethrower), Short Shorts Ripper (отсылает к торговцам акциями без покрытия), Falcon Heavy (большая ракета SpaceX).

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