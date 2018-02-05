Илон Маск показал новую фотографию машины, которую отправят в космос внутри ракеты

Пульс

Tesla отправит в космос родстер с «водителем»

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5 февраля 2018

Руководитель компании Tesla Илон Маск опубликовал в своем твиттере очередную фотографию спорткара Roadster, который будет отправлен в космос. В этот раз стало известно, что в автомобиле будет находиться манекен в шлеме и комбинезоне. При этом на передней панели машины будет находиться уменьшенная копия родстера с таким же «водителем».

Впервые о намерении запустить автомобиль в космос внутри ракеты Маск сообщил в конце декабря прошлого года.

Starman in Red Roadster

Публикация от Elon Musk (@elonmusk)

Тогда он написал в твиттере: «Во время тестовых запусков в новые ракеты обычно кладут симуляторы массы в форме бетонных или стальных блоков. Это кажется страшно скучным. Конечно, все скучное ужасно, особенно компании, поэтому мы решили отправить что-нибудь необычное». Автомобиль отправят в космос под песню Дэвида Боуи Space Oddity.

Tesla Roadster будет находиться внутри ракеты Falcon Heavy. Ее запуск состоится 6 февраля во Флориде.

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