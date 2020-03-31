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16:24

590-сильная Tesla Model S сразилась в гонке против лошади

Самая странная дрэг-гонка года с самым неожиданным исходом

Анастасия Дубина
Электрический седан Tesla Model S принял участие в самой странной гонке — его выставили против обычной лошади, а сам заезд проходил на траве.

Сама гонка проходила по классическому сценарию — участники проехали по прямой, совершили разворот на 180 градусов и вернулись обратно. Даже несмотря на то, что 590-сильный электрокар во много раз быстрее противника, победитель сражения стал сюрпризом для всех зрителей.

На старте автомобиль ожидаемо сумел оторваться от лошади, однако пилот не рассчитал траекторию разворота на траве. Именно эта ошибка стоила ему победы — конь оказался куда более маневренным и на обратном пути сумел вырвать победу.

В конце января российские блогеры построили копию другого электрокара Tesla, который, в отличие от Model S, отлично справлялся с ездой по бездорожью. Речь о копии модели Cybertruck, который собрали на агрегатах УАЗ-469.

Источник: YouTube/Massimo Alboreto