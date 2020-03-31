590-сильная Tesla Model S сразилась в гонке против лошади

Сама гонка проходила по классическому сценарию — участники проехали по прямой, совершили разворот на 180 градусов и вернулись обратно. Даже несмотря на то, что 590-сильный электрокар во много раз быстрее противника, победитель сражения стал сюрпризом для всех зрителей.

На старте автомобиль ожидаемо сумел оторваться от лошади, однако пилот не рассчитал траекторию разворота на траве. Именно эта ошибка стоила ему победы — конь оказался куда более маневренным и на обратном пути сумел вырвать победу.