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16:44

У Toyota появился еще один роскошный минивэн

В Токио представили модель GranAce

На автосалоне в Токио состоялась локальная премьера нового бизнес-вэна для местного рынка Toyota GranAce. Он построен на базе модели HiAce и летом дебютировал в Таиланде, но под именем Majesty.

За основу Toyota GranAce взят HiAce нового поколения с длиной кузова 5,3 метра и высотой 1,97 метра. Отличия бизнес-вэна от обычного микроавтобуса сводятся к металлизированному декору эктрерьера и богатой отделке салона высококачественной кожей и панелями «под дерево». По умолчанию в GranAce три ряда сидений на шесть мест, но за доплату можно установить четвертый ряд с двумя раздельными креслами.

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На втором и третьем ряду установлены комфортабельные кресла, которые снабжены оттоманками и сдвижным механизмом, есть контурная фоновая подсветка. В стандартное оснащен также входят светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов, медиасистема Display Audio с поддержкой подключения смартфонов.

В движение Toyota GranAce приводом 2,8-литровый дизель. Мощность двигателя — 163 лошадиные силы. Коробка — шестидиапазонный «автомат».

Другая люксовый вэн Toyota — Alphard — в отличие от GranAce продается в России. Он оснащается мотором V6 3.5 мощностью 300 лошадиных сил и шестидиапазонным «автоматом». Цена — от 4 764 000 рублей.

Обычный Toyota HiAce со 150-сильным дизелем у нас оценен минимум в 3 043 000 рублей.