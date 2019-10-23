У Toyota появился еще один роскошный минивэн

В движение Toyota GranAce приводом 2,8-литровый дизель. Мощность двигателя — 163 лошадиные силы. Коробка — шестидиапазонный «автомат».

Другая люксовый вэн Toyota — Alphard — в отличие от GranAce продается в России. Он оснащается мотором V6 3.5 мощностью 300 лошадиных сил и шестидиапазонным «автоматом». Цена — от 4 764 000 рублей.

Обычный Toyota HiAce со 150-сильным дизелем у нас оценен минимум в 3 043 000 рублей.