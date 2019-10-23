У Toyota появился еще один роскошный минивэн

За основу Toyota GranAce взят HiAce нового поколения с длиной кузова 5,3 метра и высотой 1,97 метра. Отличия бизнес-вэна от обычного микроавтобуса сводятся к металлизированному декору эктрерьера и богатой отделке салона высококачественной кожей и панелями «под дерево». По умолчанию в GranAce три ряда сидений на шесть мест, но за доплату можно установить четвертый ряд с двумя раздельными креслами.
На втором и третьем ряду установлены комфортабельные кресла, которые снабжены оттоманками и сдвижным механизмом, есть контурная фоновая подсветка. В стандартное оснащен также входят светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов, медиасистема Display Audio с поддержкой подключения смартфонов.
В движение Toyota GranAce приводом 2,8-литровый дизель. Мощность двигателя — 163 лошадиные силы. Коробка — шестидиапазонный «автомат».
Другая люксовый вэн Toyota — Alphard — в отличие от GranAce продается в России. Он оснащается мотором V6 3.5 мощностью 300 лошадиных сил и шестидиапазонным «автоматом». Цена — от 4 764 000 рублей.
Обычный Toyota HiAce со 150-сильным дизелем у нас оценен минимум в 3 043 000 рублей.