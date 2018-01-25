17,5-тонную машину оценили в 25 000 фунтов стерлингов

Пульс

Бронеавтобус Маргарет Тэтчер продадут в 200 раз дешевле начальной стоимости

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25 января 2018

Бронированный автобус, на котором премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер передвигалась во время поездки в Северную Ирландию, выставили на продажу. Нынешний владелец хочет продать его за 25 000 фунтов стерлингов, хотя изначально автобус стоил пять миллионов, сообщает The Sun.

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Транспортное средство, способное перевозить до 36 пассажиров, оборудовано пуле- и звуконепроницаемой капсулой. Масса автобуса составляет 17,5 тонны. Он оснащен 12-литровым дизелем с механическим нагнетаем и может разгоняться до 130 километров в час.

В оснащение автобуса входит замкнутая система подачи воздуха с фильтрами, защищающими от химических, биологических и радиационных загрязнителей, и непробиваемые покрышки.

Автобус построили сразу после покушения на Тэтчер в 1984 году, организованного боевиками Ирландской республиканской армии (ИРА). Позже его использовали для перевозки солдат из аэропорта Лондондерри в Белфаст.

В России тоже нередко выставляют на продажу машины первых лиц государства. Так, летом 2017 года на «Авто.Ру» появилось объявление о продаже бронированного лимузина Mercedes-Benz S-Class (W140), который принадлежал Борису Ельцину.

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