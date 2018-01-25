Бронеавтобус Маргарет Тэтчер продадут в 200 раз дешевле начальной стоимости

Бронированный автобус, на котором премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер передвигалась во время поездки в Северную Ирландию, выставили на продажу. Нынешний владелец хочет продать его за 25 000 фунтов стерлингов, хотя изначально автобус стоил пять миллионов, сообщает The Sun.

Транспортное средство, способное перевозить до 36 пассажиров, оборудовано пуле- и звуконепроницаемой капсулой. Масса автобуса составляет 17,5 тонны. Он оснащен 12-литровым дизелем с механическим нагнетаем и может разгоняться до 130 километров в час.

В оснащение автобуса входит замкнутая система подачи воздуха с фильтрами, защищающими от химических, биологических и радиационных загрязнителей, и непробиваемые покрышки.

Автобус построили сразу после покушения на Тэтчер в 1984 году, организованного боевиками Ирландской республиканской армии (ИРА). Позже его использовали для перевозки солдат из аэропорта Лондондерри в Белфаст.

В России тоже нередко выставляют на продажу машины первых лиц государства. Так, летом 2017 года на «Авто.Ру» появилось объявление о продаже бронированного лимузина Mercedes-Benz S-Class (W140), который принадлежал Борису Ельцину.

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