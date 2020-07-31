Subaru завершает производство спорткара BRZ

Слухи о скором уходе с рынка Subaru BRZ ходят уже давно, причём высказывалось предположение, что нишевую модель оставят без преемника. Позже японский автопроизводитель заверил, что второму поколения BRZ быть, его разработают совместно с Toyota. Ожидается, что в основу ляжет нынешняя платформа либо модульная архитектура TNGA, а мотор будет новый – некий мощный «атмосферник». Преемники BRZ и GT86 могут дебютировать уже в следующем году.