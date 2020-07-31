Subaru завершает производство спорткара BRZ

Слухи о скором уходе с рынка Subaru BRZ ходят уже давно, причём высказывалось предположение, что нишевую модель оставят без преемника. Позже японский автопроизводитель заверил, что второму поколения BRZ быть, его разработают совместно с Toyota. Ожидается, что в основу ляжет нынешняя платформа либо модульная архитектура TNGA, а мотор будет новый – некий мощный «атмосферник». Преемники BRZ и GT86 могут дебютировать уже в следующем году.
Купе BRZ и GT86 появились в 2012 году и пережили обновление в 2016-м. В России спорткар от Subaru сняли с продажи в 2015-м – сказались кризис и низкий спрос, а Toyota GT86 покинула страну годом позже. В Европе у обеих моделей дела тоже шли плохо. Например, по итогам 2017 года европейские дилеры продали 1496 экземпляров GT86 и 527 единиц BRZ.
Весной 2020 года специально для немецкого рынка выпустили «прощальную» версию спорткара: всего было собрано 100 экземпляров BRZ Final Edition. Её основным отличием от стандартной версии были 17-дюймовые десятиспицевые затемнённые диски и красные тормозные суппорты.