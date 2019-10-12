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14:00

Aventador SVR может стать последним Lamborghini с V12

Экстремальный суперкар будет предназначен исключительно для гоночного трека

Итальянцы собираются выпустить ещё одну версию Aventador: предположительно, автомобиль получит название SVR и будет выпущен в 40 экземплярах.

Главный инженер Lamborghini Маурицио Реджиани на прошедшем весной нынешнего года Женевском автосалоне заявил, что в обозримом будущем Aventador может получить экстремальную версию, которая станет последним в истории марки суперкаром с 6,5-литровым атмосферным двигателем V12. Дебютировавший осенью на Франкфуртском автосалоне Sian явно не имеет отношения к этому заявлению, поскольку он оборудован гибридной силовой установкой. Теперь на одном из форумов появилась информация о том, что «Ламборгини» уже построила экстремальный «Авентадор», который смогут приобрести только особо важные клиенты марки.

Специально для него мощность «атмосферника» удалось поднять до 830 лошадиных сил. Автомобиль собираются выпустить тиражом всего 40 экземпляров и не ранее 2021 года. Ему будет закрыт выезд на дороги общего пользования, но самое интересное, что лимитированный суперкар якобы планируют назвать Aventador SVR. Невольно вспоминается, что эту же аббревиатуру используют британцы из Jaguar Land Rover как раз для обозначения «заряженных» версий своих моделей. Однако в далёком 1974 году Lamborghini выпустила купе Miura SVR, так что итальянцы, пожалуй, тоже имеют право на эти буквы.