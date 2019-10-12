Aventador SVR может стать последним Lamborghini с V12

Специально для него мощность «атмосферника» удалось поднять до 830 лошадиных сил. Автомобиль собираются выпустить тиражом всего 40 экземпляров и не ранее 2021 года. Ему будет закрыт выезд на дороги общего пользования, но самое интересное, что лимитированный суперкар якобы планируют назвать Aventador SVR. Невольно вспоминается, что эту же аббревиатуру используют британцы из Jaguar Land Rover как раз для обозначения «заряженных» версий своих моделей. Однако в далёком 1974 году Lamborghini выпустила купе Miura SVR, так что итальянцы, пожалуй, тоже имеют право на эти буквы.