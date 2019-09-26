Из Lego собрали Lamborghini Aventador с дистанционным управлением

Игрушечный Aventador SV выполнен в масштабе 1:12. Модель имеет независимую подвеску всех колес, открывающиеся двери, крышку багажника и капот, а также оснащается дистанционным управлением и способна зажигать фары. У игрушки есть два электродвигателя, один отвечает за рулевое управление, другой — за движение.