Маск построил метро для автомобилей

Протяженность опытного тоннеля составляет 1,83 километра, а диаметр – 3,7 метра. Он начинается в лос-анджелесском районе Хоторн, где расположены штаб-квартиры SpaceX и The Boring Company. Линия идет вдоль Западной 120-й улицы и заканчивается на территории частной резиденции, которую недавно купила фирма Маска.

По тоннелю электрокары могут передвигаться только со специальными креплениями на днище. Они обеспечивают стабильность на высоких скоростях и удерживают автомобиль на «рельсах». В будущем управлять машиной будет доверено автопилоту, но на испытаниях ею управлял человек, при этом скорость не превысила 75 километров в час.