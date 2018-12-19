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16:21

Маск построил метро для автомобилей

Опытный отрезок в 1,8 километров построили в Лос-Анджелесе

Глава компании Tesla Илон Маск показал экспериментальный тоннель, по которому беспилотные автомобили смогут передвигаться со скоростью 241 километр в час. Участие в разработке транспортной системы, получившей название The Loop, принимала участие фирма The Boring Company, также принадлежащая американскому бизнесмену.

Протяженность опытного тоннеля составляет 1,83 километра, а диаметр – 3,7 метра. Он начинается в лос-анджелесском районе Хоторн, где расположены штаб-квартиры SpaceX и The Boring Company. Линия идет вдоль Западной 120-й улицы и заканчивается на территории частной резиденции, которую недавно купила фирма Маска.

По тоннелю электрокары могут передвигаться только со специальными креплениями на днище. Они обеспечивают стабильность на высоких скоростях и удерживают автомобиль на «рельсах». В будущем управлять машиной будет доверено автопилоту, но на испытаниях ею управлял человек, при этом скорость не превысила 75 километров в час.

Видео: Electrek.co

При этом по словам Маска, сейчас электрокары способны ехать по тоннелю со скоростью 177 километров в час, но во время демонстрации ее ограничили специально. В будущем транспортной системой смогут воспользоваться владельцы машин любых марок, оснащенных автопилотом. Коммерческая версия The Loop будет обслуживать до 4000 автомобилей.

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Проект создания высокоскоростных подземных магистралей в Лос-Анджелесе Маск анонсировал весной этого года. По замыслу бизнесмена, The Loop должна стать частью новой транспортной системы города. Помимо автомобилей, по тоннелям смогут передвигаться автономные пассажирские капсулы, рассчитанные на 16 человек. Поездка из центра города в аэропорт займет всего восемь минут и обойдется в один доллар.

Ранее аналогичный тоннель The Boring Company хотела пробурить в Чикаго.

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