17:00

Представлен новый кроссовер Pilot. И это не Honda

Новинка появится под брендом MG в Китае

© MG-SIAC
Лиза Будрина
Британский бренд MG, который теперь принадлежит китайской корпорации SAIC, представил новую модель: кроссовер, который, вопреки традиции марки, получил не индекс, а полноценное имя – Pilot. Это же название использует Honda для внедорожника, который продаётся в том числе в России, однако в Китае он не представлен.

MG Pilot стал не только первой моделью марки на местном рынке с полноценным именем, но и первым автомобилем, дизайн которого выполнен в соответствии с дизайнерской стилистике марки. В числе особенностей этой концепции выступающий капот и массивная радиаторная решётка с большим логотипом MG посередине, которая визуально объединена с бампером.

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Pilot будет доступен со светодиодной оптикой, дисками размерностью до 19 дюймов, цифровой панелью приборов и панорамной крышей в качестве опции. Линейку двигателей, которая будет включать агрегаты с турбонаддувом, рассекретят к середине осени.

Пока же известно, что в будущем китайцам предложат «заряженную» версию Pilot Trophy. Она будет отличаться от стандартного кроссовера не только спортивным оформлением экстерьера и интерьера, но и перенастроенной ездовой электроникой.

MG и прежде не утруждал себя придумываем оригинальных названий для моделей. Например, весной этого года бренд анонсировал появление электрического родстера Cyberster, имя которого образовано от Cybertruck и Roadster, двух моделей Tesla.

Источник: zhuanlan.zhihu.com