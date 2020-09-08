Представлен новый кроссовер Pilot. И это не Honda

MG Pilot стал не только первой моделью марки на местном рынке с полноценным именем, но и первым автомобилем, дизайн которого выполнен в соответствии с дизайнерской стилистике марки. В числе особенностей этой концепции – выступающий капот и массивная радиаторная решётка с большим логотипом MG посередине, которая визуально объединена с бампером.
Pilot будет доступен со светодиодной оптикой, дисками размерностью до 19 дюймов, цифровой панелью приборов и панорамной крышей в качестве опции. Линейку двигателей, которая будет включать агрегаты с турбонаддувом, рассекретят к середине осени.
Пока же известно, что в будущем китайцам предложат «заряженную» версию Pilot Trophy. Она будет отличаться от стандартного кроссовера не только спортивным оформлением экстерьера и интерьера, но и перенастроенной ездовой электроникой.
MG и прежде не утруждал себя придумываем оригинальных названий для моделей. Например, весной этого года бренд анонсировал появление электрического родстера Cyberster, имя которого образовано от Cybertruck и Roadster, двух моделей Tesla.