Представлен новый кроссовер Pilot. И это не Honda

Британский бренд MG, который теперь принадлежит китайской корпорации SAIC, представил новую модель: кроссовер, который, вопреки традиции марки, получил не индекс, а полноценное имя – Pilot. Это же название использует Honda для внедорожника, который продаётся в том числе в России, однако в Китае он не представлен.