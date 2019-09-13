Видео: двое подростков и конь угнали мотоцикл

В полицию обратился владелец угнанного транспортного средства. По его словам, он купил KTM Duke 125 всего пару месяцев назад. В тот день он припарковал свой мотоцикл у дома друга, которому собирался помочь с покраской спальни. Пропажу мужчина обнаружил только в обед. Позже, посмотрев видео, он отметил, что никогда раньше не встречал этих двух похитителей и не знает, почему их выбор пал именно на его KTM Duke 125.

В начале сентября стало известно, что в Сан-Франциско запертый в автомобиле пес смог переключить передачу и прокатиться на Mercedes-Benz S430 2001 года до ближайшего бетонного ограждения.