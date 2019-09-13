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16:40

Видео: двое подростков и конь угнали мотоцикл

Британские воришки попали на камеру наблюдения и моментально прославились в Сети

© Daily Mail
Камера слежения в городе Дартфорд, графство Кент, запечатлела «ограбление века»: пара подростков запрягают коня в угнанный KTM Duke 125, после чего неспешно покидают место преступления.

Угонщики работали при свете дня. На первых кадрах можно заметить только голову лошади – по всей видимости, в этот момент преступники заняты тем, чтобы привязать к коню свою добычу. Затем в поле зрения оказывается вся процессия: двое подростков выезжают на дорогу «верхом» на мотоцикле, запряженного лошадью, преодолевают перекресток и скрываются из виду.

Видео: Daily Mail

В полицию обратился владелец угнанного транспортного средства. По его словам, он купил KTM Duke 125 всего пару месяцев назад. В тот день он припарковал свой мотоцикл у дома друга, которому собирался помочь с покраской спальни. Пропажу мужчина обнаружил только в обед. Позже, посмотрев видео, он отметил, что никогда раньше не встречал этих двух похитителей и не знает, почему их выбор пал именно на его KTM Duke 125.

В начале сентября стало известно, что в Сан-Франциско запертый в автомобиле пес смог переключить передачу и прокатиться на Mercedes-Benz S430 2001 года до ближайшего бетонного ограждения.