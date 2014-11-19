«Крайслер» подправил внешность седану 300

«Крайслер» подправил внешность седану 300Модель получила новый дизайн передней части кузова
Компания Chrysler в рамках Лос-Анджелесского автосалона представила обновленный седан 300. Машина 2015 модельного года получила новое оформление передней и задней части, а также незначительные изменения в интерьере.
Компания Chrysler в рамках Лос-Анджелесского автосалона представила обновленный седан 300. Модель получила новое оформление передней и задней частей кузова, а также незначительные изменения в интерьере.
Главная перемена произошла с радиаторной решеткой – она стала больше, а эмблема, как в случае с рестайлингом младшей модели 200, переместилась ниже. Также машина получила новый бампер (с дневными ходовыми огнями в нижней части) и модернизированные фары головного света. Что касается задней части, то здесь изменилась только оптика в фонарях и форма выхлопных патрубков.
Интерьер обновленного седана 300, как уверяет компания, выполнен из более качественных материалов, чем у предшественника. Изменилась форма рулевого колеса (теперь он трехспицевый, а не четырехспицевый), а рычаг переключения передач был заменен на поворотную шайбу. Также незначительно изменилось расположение кнопок климатической установки.
Линейка двигателей осталась прежней. Базовым мотором является 292-сильный 3,6-литровый агрегат V6, который по умолчанию сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. За доплату доступен полный привод. Также для заказа доступны 300-сильная модификация этого же двигателя. Топовой является заднеприводная версия с 5,7-литровой "восьмеркой" HEMI мощностью 368 лошадиных сил.
Выпуск обновленного седана начнется в США до конца года. Новинка подорожала на тысячу долларов по сравнению с предыдущей моделью – стоимость машины в базовой комплектации составляет 32 тысячи 390 долларов.