«Крайслер» подправил внешность седану 300

Компания Chrysler в рамках Лос-Анджелесского автосалона представила обновленный седан 300. Модель получила новое оформление передней и задней частей кузова, а также незначительные изменения в интерьере.

Главная перемена произошла с радиаторной решеткой – она стала больше, а эмблема, как в случае с рестайлингом младшей модели 200, переместилась ниже. Также машина получила новый бампер (с дневными ходовыми огнями в нижней части) и модернизированные фары головного света. Что касается задней части, то здесь изменилась только оптика в фонарях и форма выхлопных патрубков.