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Самый маленький Сhrysler получил 9-ступенчатый "автомат"
Рассекречен седан Сhrysler 200 нового поколения
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Итальянские корни
Новости
Chrysler 200 нового поколения рассекретили перед дебютом
Новости
Chrysler 200 нового поколения сфотографировали без камуфляжа
3 января 2012, 19:53
Chrysler 200 обзавелся фирменным тюнинг-пакетом
Фирма Mopar подготовила программу доработок для американского седана
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