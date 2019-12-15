Российский броневик «Тигр» запатентован с китайской коробкой передач

Внешне модернизированный «Тигр» легко узнать по модульной передней оптике Hella, состоящей из трёх секций: на старые версии броневика ставятся классические круглые фары советского образца. Кроме того, рестайлинговый вездеход получил защищённую решётку радиатора вместо обычной сетчатой. Вероятно, для установки усиленной детали была доработана система охлаждения. Как изменилась масса обновлённого «Тигра» не сообщается.
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Ключевое техническое новшество — появление в гамме коробок передач китайской автоматической трансмиссии Fast Gear. При этом доработанный броневик по-прежнему можно будет заказать с ручной 5-скоростной коробкой передач российского производства или американским «автоматом» Allison.
Двигатель безальтернативен: под капотом рядный 4,4-литровый турбодизель Ярославского завода мощностью 215 лошадиных сил и крутящим моментом 735 Нм. Сохранён постоянный полный привод с возможностью блокировки межосевого дифференциала и двухступенчатая раздатка.
Холдинг «Военно-промышленная компания» (ВПК) продолжит параллельно выпускать и старый «Тигр», и обновлённый броневик. Кроме того силами ВПК ведётся разработка новой лёгкой бронемашины, которую в прессе называют «Тигр-NEXT» — вездеход второго поколения отличится оригинальным кузовом с защитой от мин, автоматической трансмиссией российского производства и иной компоновкой салона.