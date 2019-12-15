Российский броневик «Тигр» запатентован с китайской коробкой передач

Ключевое техническое новшество — появление в гамме коробок передач китайской автоматической трансмиссии Fast Gear. При этом доработанный броневик по-прежнему можно будет заказать с ручной 5-скоростной коробкой передач российского производства или американским «автоматом» Allison.

Двигатель безальтернативен: под капотом рядный 4,4-литровый турбодизель Ярославского завода мощностью 215 лошадиных сил и крутящим моментом 735 Нм. Сохранён постоянный полный привод с возможностью блокировки межосевого дифференциала и двухступенчатая раздатка.