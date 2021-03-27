Блогер разобрал топовый кроссовер Chery за 1,76 миллиона рублей

Chery Tiggo 7 Pro — переднеприводный кроссовер с 1,5-литровым 147-сильным (210 Нм) турбомотором и вариатором с имитацией девяти передач. В России цены на модель варьируются в диапазоне от 1,58 до 1,76 миллиона рублей и на обзор попала топ-версия, проехавшая за восемь месяцев около 4000 километров.

У китайского кроссовера традиционная для сегмента передняя подвеска типа McPherson со съёмными шаровыми опорами. На необычном подрамнике из квадратных профилей и круглых труб собрана задняя многорычажная подвеска. Конструкция позволяет Chery выпустить полноприводную версию, но пока таких машин нет.

В числе достоинств Tiggo 7 Pro Илья Свиридов отметил отсутствие проблем с коррозией, двигатель с чугунным блоком с потенциалом для чип-тюнинга, мощный передний подрамник, богатое оснащение и достойную шумоизоляцию — даже лучше, чем на актуальном Toyota RAV4. Недостатки — неаккуратные сварные швы в задней части кузова, цельнолитой выпускной коллектор, отсутствие заводского антикора, а также по-разному проложенная в салоне проводка.