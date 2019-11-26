Представлен новый Chery Tiggo 7 с тремя сенсорными дисплеями

Внешность Chery Tiggo второго поколения не была секретом, поскольку месяц назад местный Минпромторг разместил сертификационные снимки новинки. Зато интерьер вседорожника удивил схожестью с флагманской моделью Tiggo 8: «семёрка» получила 12,3-дюймовый дисплей виртуальной приборной панели, 10,25-дюймовый тачскрин медиасистемы и восьмидюймовую сенсорную панель климатической установки с регулировочными шайбами а-ля Land Rover.

Вероятно, для нового кроссовера приготовят оригинальные дизайнерские решения, например, возможность двухцветной окраски кузова и нестандартные сочетания материалов отделки салона. Известно, что топ-версия «семёрки» получит 19-дюймовые колёсные диски и диодную оптику.