Представлен новый Chery Tiggo 7 с тремя сенсорными дисплеями

Внешность Chery Tiggo второго поколения не была секретом, поскольку месяц назад местный Минпромторг разместил сертификационные снимки новинки. Зато интерьер вседорожника удивил схожестью с флагманской моделью Tiggo 8: «семёрка» получила 12,3-дюймовый дисплей виртуальной приборной панели, 10,25-дюймовый тачскрин медиасистемы и восьмидюймовую сенсорную панель климатической установки с регулировочными шайбами а-ля Land Rover.
Вероятно, для нового кроссовера приготовят оригинальные дизайнерские решения, например, возможность двухцветной окраски кузова и нестандартные сочетания материалов отделки салона. Известно, что топ-версия «семёрки» получит 19-дюймовые колёсные диски и диодную оптику.
Фото: autohome.com.cn
Базовая 1,5-литровая «турбочетвёрка» мощностью 156 лошадиных сил (230 Нм крутящего момента), знакомая по вседорожнику предыдущего поколения, будет работать в паре с 48-вольтовым стартер-генератором в составе гибридной системы. Такой двигатель будет сочетаться с шестиступенчатой «механикой» или «роботом» с тем же числом передач.
Для наиболее оснащённых Tiggo 7 предусмотрен турбомотор 1.6 мощностью 197 лошадиных сил (290 Нм крутящего момента) в паре с новым семиступенчатым преселективным «роботом». Привод — только на передние колёса. В будущем Chery планирует пополнить моторную гамму 2,0-литровым двигателем.
Серийный Tiggo 7 покажут в январе 2020 года. Затягивать со стартом продаж на внутреннем рынке не будут, ведь модель текущего поколения продаётся плохо: ежемесячно покупателей находят менее тысячи «семёрок». Цены на рестайлинговый Tiggo 7 первого поколения в Поднебесной стартуют с 85 900 юаней (около 781 тысячи рублей по текущему курсу)
В России пока продаётся дорестайлинговый Chery Tiggo 7 первого поколения — кроссовер вышел на наш рынок в марта этого года. В нашей стране вседорожник доступен в трех комплектациях с двумя видами силовых агрегатов: 152-сильным турбомотором 1.5 в паре с шестиступенчатой «механикой» и «атмосферником» 2.0 мощностью 122 лошадиные силы в тандеме с вариатором. Стартовая цена — 1,2 миллиона рублей.