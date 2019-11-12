Новый Chery Tiggo 7: первые изображения

Жизненный цикл первой «семерки» оказался недолгим, меньше четырех лет – Tiggo 7 с индексом T15 дебютировал в Китае в 2016 году. Глобальное обновление — вынужденная мера: спрос на модель на внутреннем рынке падает, а рестайлинг 2018 года ситуацию не исправил.

Новый Tiggo 7 стал длиннее на 30 миллиметров: теперь от бампера до бампера ровно 4,5 метра, ширина увеличилась на пять миллиметров (до 1842 миллиметров), а высота — на 76 миллиметров (до 1746 миллиметров). Колесная база прежняя, но за счет иного распределения пространства и высокой крыши интерьер машины должен стать просторнее.