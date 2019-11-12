Новый Chery Tiggo 7: первые изображения

Жизненный цикл первой «семерки» оказался недолгим, меньше четырех лет – Tiggo 7 с индексом T15 дебютировал в Китае в 2016 году. Глобальное обновление — вынужденная мера: спрос на модель на внутреннем рынке падает, а рестайлинг 2018 года ситуацию не исправил.
Новый Tiggo 7 стал длиннее на 30 миллиметров: теперь от бампера до бампера ровно 4,5 метра, ширина увеличилась на пять миллиметров (до 1842 миллиметров), а высота — на 76 миллиметров (до 1746 миллиметров). Колесная база прежняя, но за счет иного распределения пространства и высокой крыши интерьер машины должен стать просторнее.
Фото: Chery Tiggo 7, официальный тизер
Хотя Chery интригует поклонников выпуском затемненных эскизов, внешность Tiggo 7 не является секретом, ведь месяц назад снимки вседорожника нового поколения опубликовал китайский Минпромторг.
«Семерка» получила модные задние фонари, соединенные диодной перемычкой, шестиугольную радиаторную решетку с хромированным внутренним рисунком и «парящую» крышу.
Фото: Новый Chery Tiggo 7, фотография Минпромторга
Ожидается, что Tiggo 7 второго поколения получит новый турбомотор 1.6 TGDI мощностью 197 лошадиных сил и крутящим моментом 290 Нм. Силовой агрегат присоединится к наддувной 156-сильной четверке» объёмом 1,5 литра.
Вероятнее всего, более мощный двигатель будет сочетаться с 7-ступенчатым «роботом» Getrag, а старый турбомотор сохранит связку с 6-диапазонным «роботом» или «механикой» с тем же числом передач. Привод на переднюю ось сохранится.
Китайские СМИ предполагают, что новый Tiggo 7 покажут на следующей неделе на автосалоне в Гуанчжоу. На местном рынке модель может появиться в продаже до конца года, но об экспортных перспективах говорить преждевременно.
В России дорестайлинговый Chery Tiggo 7 первого поколения продают с марта этого года. У нас кроссовер доступен в трех комплектациях с двумя видами силовых агрегатов — 152-сильным турбомотором 1.5 в паре с 6-ступенчатой «механикой» и «атмосферником» 2.0 мощностью 122 лошадиные силы в тандеме с вариатором. Стартовая цена — 1,2 миллиона рублей.