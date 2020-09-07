Раскрыт интерьер нового флагманского кроссовера Chery

Общая архитектура воздуховодов не поменялась, но оформлены дефлекторы иначе. «Горячие» клавиши настроек медиа и климата теперь стилизованы под металл и выглядят солиднее. Кресла абсолютно новые: подушка стала длиннее, профиль боковин уменьшен, в дополнение к подогреву и вентиляции у водительского кресла появились регулировки подголовников. Нижняя часть передней панели, сиденья и фрагменты дверных карт обшиты мягкой кожей Nappa.

О комфорте задних пассажиров не забыли: на втором ряду могут быть установлены раздельные кресла, а между сиденьями предусмотрен сенсорный блок настроек микроклимата. Есть три варианта конфигурации салона: на пять, шесть и семь мест.