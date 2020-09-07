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Раскрыт интерьер нового флагманского кроссовера Chery

Вседорожник Tiggo 8 Plus отличился серьёзно доработанным салоном

© Chery Tiggo 8 Plus
Сергей Ильин
Компания Chery раскрыла интерьер нового флагманского кроссовера Tiggo 8 Plus. Во втором поколении модель получила полностью переосмысленный салон: поменялась передняя панель, руль, центральный тоннель, сиденья и отделочные материалы, хотя общая архитектура и дизайн дверных карт остались прежними.

Модернизированный Tiggo 8 Plus отличается от «обычного» Tiggo 8 передней панелью с «парящим» двухсоставным широкоформатным экраном. На левом дисплее диагональю 12,3 дюйма отображаются показания приборов, через правый тачскрин той же размерности настраивается мультимедиасистема.

Кнопка запуска двигателя «переехала» на центральный тоннель, а блок управления климат-контролем лишился функциональных шайб — теперь регулировать температуру и направление обдува можно через 8-дюймовый сенсорный экран или посредством нефиксируемых селекторов.

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Фото: Интерьер Chery Tiggo 8 Plus

Общая архитектура воздуховодов не поменялась, но оформлены дефлекторы иначе. «Горячие» клавиши настроек медиа и климата теперь стилизованы под металл и выглядят солиднее. Кресла абсолютно новые: подушка стала длиннее, профиль боковин уменьшен, в дополнение к подогреву и вентиляции у водительского кресла появились регулировки подголовников. Нижняя часть передней панели, сиденья и фрагменты дверных карт обшиты мягкой кожей Nappa.

О комфорте задних пассажиров не забыли: на втором ряду могут быть установлены раздельные кресла, а между сиденьями предусмотрен сенсорный блок настроек микроклимата. Есть три варианта конфигурации салона: на пять, шесть и семь мест.

В Китае Chery Tiggo 8 Plus будет продаваться параллельно с «обычным» Tiggo 8. Старт продаж нового флагмана запланирован на октябрь, а комплектации и цены назовут на Пекинском автосалоне 26 сентября.

Со временем Tiggo 8 Plus наверняка доберётся до России, ведь актуальная «восьмёрка» у нас продаётся. Цены на модель стартуют с 1,6 миллиона рублей за пятиместную переднеприводную версию с 170-сильным (250 Нм) турбомотором 2.0 и вариатором.