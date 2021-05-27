Chery хочет привезти в Россию гибридный Tiggo 8 Plus

Инновационность новой коробки, обещанной Tiggo 8 Plus, заключается в том, что она может агрегатироваться сразу с двумя электромоторами и двигателем внутреннего сгорания. В Chery уверяют, что на сегодняшний день аналогов такой силовой установки в мировом автопроме не существует.

В компании поделились некоторыми подробностями о гибридном Tiggo 8 Plus PHEV: с места до «сотни» он будет разгоняться всего за пять секунд, а расход топлива на 100 километров пути в смешанном цикле составит один литр.