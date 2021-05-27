Chery хочет привезти в Россию гибридный Tiggo 8 Plus

Инновационность новой коробки, обещанной Tiggo 8 Plus, заключается в том, что она может агрегатироваться сразу с двумя электромоторами и двигателем внутреннего сгорания. В Chery уверяют, что на сегодняшний день аналогов такой силовой установки в мировом автопроме не существует.
В компании поделились некоторыми подробностями о гибридном Tiggo 8 Plus PHEV: с места до «сотни» он будет разгоняться всего за пять секунд, а расход топлива на 100 километров пути в смешанном цикле составит один литр.
Chery
Пока же в России продается обычный Tiggo 8 Pro (он же Plus в Китае), он появился у дилеров в марте этого года. Новинка доступна с турбированным двигателем 1.6 TGDI мощностью 186 лошадиных сил, который сочетается с семиступенчатым преселективным «роботом», а также с двухлитровым мотором на 170 сил в паре с вариатором.
Цены на модель начинаются от двух миллионов рублей.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, с момента появления Tiggo 8 Pro в России, дилеры реализовали 227 экземпляров в марте и 367 — в апреле. Отчет о продажах за май будет опубликован в первых числах июня.