Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
19:37

Volkswagen подключил российский Tiguan к смартфону

Компания представила специальные версии Connect и Connect Plus

У российского Volkswagen Tiguan появились две новые модификации – Connect и Connect Plus. Специальное издание модели имеет расширенный список дополнительного оборудования и возможность контроля за кроссовером через мобильное приложение.
Загрузка...

Новинки предлагаются со 150-сильными мотором 1.4 TSI, шестиступенчатым «роботом» DSG, передним или полным приводом, а также со 180-сильным двигателем объемом два литра, работающим в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией и полным приводом 4Motion. Цены на первый вариант начинаются от 1 859 000 рублей, а на второй от 2 159 000 рублей.

В оснащение модификации Connect входит светодиодная оптика, обогрев лобового стекла, подогрев передних и задних кресел, трехзонный климат-контроль, система полуавтоматической парковки, мультимедийка с восьмидюймовым дисплеем, камера заднего вида с омывателем, электропривод крышки багажника, 17-дюймовые колеса и специальный модуль, дающий возможность управления некоторыми функциями через смартфон.

>
Reload
1 / 6

После регистрации в Volkswagen Connect владелец автомобиля сможет на смартфоне просматривать информацию о пробеге, уровне топлива и сроках ближайшего ТО. Также с помощью приложения можно узнать, где находится ближайший сервис, получить справочную информацию об индикаторах неисправностей и найти автомобиль на парковке.

Загрузка...

В версии Connect Plus «Тигуан» отличается эргономичными передними креслами и водительским сиденьем с массажем, комбинированной отделкой салона с искусственной замшей, декором интерьера и розеткой в багажнике. Цена — от 1 899 000 рублей.

В качестве опции для Tiguan Connect доступен пакет «Инновации». В него входят цифровая приборная панель, адаптивные светодиодные фары, динамический круиз-контроль, система удержания в полосе движения. Цена за пакет составляет 99 тысяч рублей.

МоторConnectConnect Plus
150 л.с., 6 ст. DSG, FWD1 859 0001 899 000
150 л.с., 6 ст. DSG, AWD1 959 0001 999 000
180 л.с., 7 ст. DSG, AWD2 159 0002 199 000

Cпецверсии Connect и Connect Plus пришли на смену модификации City, которая имела схожее оснащение. При этом в линейке осталась комплектация Offroad, которая стоит от 1 799 000 рублей.

Ранее Volkswagen представил аналогичную версию седана Polo. Модель оборудована 15-дюймовыми колесами, зеркалами с электроприводом и обогревом, спортивным рулем, камерой заднего вида, подогревом передних сидений и форсунок омывателя лобового стекла.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...