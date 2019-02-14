Volkswagen подключил российский Tiguan к смартфону

В версии Connect Plus «Тигуан» отличается эргономичными передними креслами и водительским сиденьем с массажем, комбинированной отделкой салона с искусственной замшей, декором интерьера и розеткой в багажнике. Цена — от 1 899 000 рублей.

В качестве опции для Tiguan Connect доступен пакет «Инновации». В него входят цифровая приборная панель, адаптивные светодиодные фары, динамический круиз-контроль, система удержания в полосе движения. Цена за пакет составляет 99 тысяч рублей.