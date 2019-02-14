Volkswagen подключил российский Tiguan к смартфону

Новинки предлагаются со 150-сильными мотором 1.4 TSI, шестиступенчатым «роботом» DSG, передним или полным приводом, а также со 180-сильным двигателем объемом два литра, работающим в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией и полным приводом 4Motion. Цены на первый вариант начинаются от 1 859 000 рублей, а на второй – от 2 159 000 рублей.
В оснащение модификации Connect входит светодиодная оптика, обогрев лобового стекла, подогрев передних и задних кресел, трехзонный климат-контроль, система полуавтоматической парковки, мультимедийка с восьмидюймовым дисплеем, камера заднего вида с омывателем, электропривод крышки багажника, 17-дюймовые колеса и специальный модуль, дающий возможность управления некоторыми функциями через смартфон.
После регистрации в Volkswagen Connect владелец автомобиля сможет на смартфоне просматривать информацию о пробеге, уровне топлива и сроках ближайшего ТО. Также с помощью приложения можно узнать, где находится ближайший сервис, получить справочную информацию об индикаторах неисправностей и найти автомобиль на парковке.
В версии Connect Plus «Тигуан» отличается эргономичными передними креслами и водительским сиденьем с массажем, комбинированной отделкой салона с искусственной замшей, декором интерьера и розеткой в багажнике. Цена — от 1 899 000 рублей.
В качестве опции для Tiguan Connect доступен пакет «Инновации». В него входят цифровая приборная панель, адаптивные светодиодные фары, динамический круиз-контроль, система удержания в полосе движения. Цена за пакет составляет 99 тысяч рублей.
|Мотор
|Connect
|Connect Plus
|150 л.с., 6 ст. DSG, FWD
|1 859 000
|1 899 000
|150 л.с., 6 ст. DSG, AWD
|1 959 000
|1 999 000
|180 л.с., 7 ст. DSG, AWD
|2 159 000
|2 199 000
Cпецверсии Connect и Connect Plus пришли на смену модификации City, которая имела схожее оснащение. При этом в линейке осталась комплектация Offroad, которая стоит от 1 799 000 рублей.
Ранее Volkswagen представил аналогичную версию седана Polo. Модель оборудована 15-дюймовыми колесами, зеркалами с электроприводом и обогревом, спортивным рулем, камерой заднего вида, подогревом передних сидений и форсунок омывателя лобового стекла.