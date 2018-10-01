Названы рублевые цены на «внедорожный» Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan Offroad может комплектоваться бензиновыми моторами мощностью 150 или 180 лошадиных сил, а также 150-сильным дизелем. Базовый агрегат сочетается с шестиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «роботом». Старшим моторам также полагается «робот» DSG, но уже семиступенчатый.