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15:50

Volkswagen добавил российскому «Тигуану» версию «все включено»

У кроссовера появилась новая комплектация

У кроссовера Volkswagen Tiguan на российском рынке появилась новая модификация под названием All Inclusive. Она предлагается только для переднеприводных автомобилей и включает в себя расширенный набор дополнительного оборудования.
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Новая модификация построена на основе стандартной комплектации Trendline, в которую добавили несколько дорогих опций. Так, в оснащение новинки входят светодиодные фары, подогрев лобового стекла, автозатемняющееся зеркало заднего вида, электропривод складывания зеркал, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, датчики света и дождя, камера заднего вида с омывателем, парктроники, а также сигнализация.

В салоне установлены кресла с поясничным подпором, регулируемыми подголовниками, складными столиками и складывающейся спинкой пассажирского сиденья.

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Кроссовер в версии All Inclusive, оснащенный 125-сильным мотором 1.4 TSI и «механикой», обойдется в 1 499 000 рублей. Автомобиль со 150-сильным мотором и «роботом» будет стоить 1 649 000 рублей.

За доплату в 35 тысяч рублей можно заказать пакет Plus. В его состав входит бесключевой доступ и электропривод крышки багажника.

Базовый вариант «Тигуана» в России стоит от 1 429 000 рублей, а следующая за All Inclusive комплектация Comfortline с передним приводом обойдется в 1 869 000 рублей. Полноприводный кроссовер стоит от 1 799 000 рублей, а топовый – 2 569 000 рублей.

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