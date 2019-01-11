Volkswagen добавил российскому «Тигуану» версию «все включено»

Кроссовер в версии All Inclusive, оснащенный 125-сильным мотором 1.4 TSI и «механикой», обойдется в 1 499 000 рублей. Автомобиль со 150-сильным мотором и «роботом» будет стоить 1 649 000 рублей.

За доплату в 35 тысяч рублей можно заказать пакет Plus. В его состав входит бесключевой доступ и электропривод крышки багажника.

Базовый вариант «Тигуана» в России стоит от 1 429 000 рублей, а следующая за All Inclusive комплектация Comfortline с передним приводом обойдется в 1 869 000 рублей. Полноприводный кроссовер стоит от 1 799 000 рублей, а топовый – 2 569 000 рублей.