Nissan отзывает в России 162 тысячи автомобилей

Под отзывную кампанию попали автомобили, которые были произведены в период с января 2007 по август 2014 года. У этих автомобилей есть проблемы в работе пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа в подушке безопасности пассажира. Из-за этого она может некорректно работать в некоторых случаях.

Представители компании уведомят владельцев дефектных автомобилей по телефону или электронной почте. Кроме того, можно самостоятельно проверить, попадает ли автомобиль под отзыв, сверившись со списком VIN-номеров для модели Note и для модели Tiida.