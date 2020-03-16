В России продают «Оку» без пробега и в заводской пленке

В феврале этого года в России продавали еще одну довольно бюджетную «капсулу времени» — белую «Оку» 2006 года выпуска. У автомобиля также был довольно маленький пробег, 853 километра, и почти такая же стоимость: владелец оценил его в 215 тысяч рублей.