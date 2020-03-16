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12:16

В России продают «Оку» без пробега и в заводской пленке

Владелец оценил автомобиль в 220 тысяч рублей

Анастасия Дубина
В России на продажу выставили очередную «капсулу времени» — в Ярославле продают ВАЗ-1111 «Ока» с пробегом всего 238 километров, салон которого все еще покрыт заводской пленкой. За автомобиль 2002 года выпуска владелец хочет 220 тысяч рублей.

Автомобиль обнаружили еще осенью 2019 года в одном из заброшенных гаражей, тогда пробег был еще меньше — 138 километров. Машину выкупили, отмыли от пыли, заменили все технические жидкости и восстановили оклейку кузова. А вот заводскую защитную пленку на сиденьях решили оставить.

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Также владелец указал в объявлении на auto.ru, что все стекла автомобиля были демонтированы и покрыты атермальной тонировкой, после чего их установили обратно с применением герметика.

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В моторном отсеке компактного хэтчбека установлен 749-кубовый карбюраторный двигатель отдачей 33 лошадиные силы. В паре с ним работает четырехступенчатая механическая коробка передач.

В феврале этого года в России продавали еще одну довольно бюджетную «капсулу времени» — белую «Оку» 2006 года выпуска. У автомобиля также был довольно маленький пробег, 853 километра, и почти такая же стоимость: владелец оценил его в 215 тысяч рублей.