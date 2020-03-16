В России продают «Оку» без пробега и в заводской пленке

Автомобиль обнаружили еще осенью 2019 года в одном из заброшенных гаражей, тогда пробег был еще меньше — 138 километров. Машину выкупили, отмыли от пыли, заменили все технические жидкости и восстановили оклейку кузова. А вот заводскую защитную пленку на сиденьях решили оставить.
Также владелец указал в объявлении на auto.ru, что все стекла автомобиля были демонтированы и покрыты атермальной тонировкой, после чего их установили обратно с применением герметика.
В моторном отсеке компактного хэтчбека установлен 749-кубовый карбюраторный двигатель отдачей 33 лошадиные силы. В паре с ним работает четырехступенчатая механическая коробка передач.
В феврале этого года в России продавали еще одну довольно бюджетную «капсулу времени» — белую «Оку» 2006 года выпуска. У автомобиля также был довольно маленький пробег, 853 километра, и почти такая же стоимость: владелец оценил его в 215 тысяч рублей.