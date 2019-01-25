Простоявший 40 лет в гараже седан Maserati продадут на eBay

В описании указано, что этот Maserati Quattroporte Tipo 107 — один из 760 собранных вручную экземпляров модели. Если быть точнее, то это автомобиль под номером 415. Седан был доставлен первому владельцу в 1967 году, а в 70-х импортирован в США. Последний раз автомобиль регистрировался в штате Луизиана в 1976 году. После этого с него сняли головку блока цилиндров и оставили на длительное хранение.