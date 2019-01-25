Простоявший 40 лет в гараже седан Maserati продадут на eBay

В описании указано, что этот Maserati Quattroporte Tipo 107 — один из 760 собранных вручную экземпляров модели. Если быть точнее, то это автомобиль под номером 415. Седан был доставлен первому владельцу в 1967 году, а в 70-х импортирован в США. Последний раз автомобиль регистрировался в штате Луизиана в 1976 году. После этого с него сняли головку блока цилиндров и оставили на длительное хранение.
Под капотом Maserati Quattroporte Tipo 107 установлен 4,1-литровый алюминиевый V8 мощностью 264 лошадиные силы и 370 Нм крутящего момента, совмещенный с пятиступенчатой «механикой» ZF. В период с 1966 по 1969 года на Tipo 107 устанавливался и более мощный двигатель — 4.7 V8, выдающий 290 сил и 410 Нм момента.
Седан комплектовался дисковыми тормозами, стабилизаторами поперечной устойчивости на обеих осях, а также опциональным дифференциалом повышенного трения.
В августе прошлого года Sotheby’s выставил на торги одну из 17 баркетт Maserati Barchetta, построенную для монокубка Grantrofeo Monomarca Barchetta Maserati в 90-х годах. Этот трековый спорткар оснащался двухлитровым двигателем V6 с двумя нагнетателями, отдача которого составляет 320 лошадиных сил, и шестиступенчатой коробкой передач.