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17:05

Простоявший 40 лет в гараже седан Maserati продадут на eBay

Автомобиль оценили в 40 тысяч долларов

На онлайн-аукционе eBay пытаются продать седан Maserati Quattroporte Tipo 107 образца 1967 года, который 40 лет простоял без движения. Пробег автомобиля составляет 78 168 километров, а цена — 40 000 долларов или около 2,7 миллиона рублей по текущему курсу.

В описании указано, что этот Maserati Quattroporte Tipo 107 — один из 760 собранных вручную экземпляров модели. Если быть точнее, то это автомобиль под номером 415. Седан был доставлен первому владельцу в 1967 году, а в 70-х импортирован в США. Последний раз автомобиль регистрировался в штате Луизиана в 1976 году. После этого с него сняли головку блока цилиндров и оставили на длительное хранение.

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Под капотом Maserati Quattroporte Tipo 107 установлен 4,1-литровый алюминиевый V8 мощностью 264 лошадиные силы и 370 Нм крутящего момента, совмещенный с пятиступенчатой «механикой» ZF. В период с 1966 по 1969 года на Tipo 107 устанавливался и более мощный двигатель — 4.7 V8, выдающий 290 сил и 410 Нм момента.

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Седан комплектовался дисковыми тормозами, стабилизаторами поперечной устойчивости на обеих осях, а также опциональным дифференциалом повышенного трения.

В августе прошлого года Sotheby’s выставил на торги одну из 17 баркетт Maserati Barchetta, построенную для монокубка Grantrofeo Monomarca Barchetta Maserati в 90-х годах. Этот трековый спорткар оснащался двухлитровым двигателем V6 с двумя нагнетателями, отдача которого составляет 320 лошадиных сил, и шестиступенчатой коробкой передач.

Источник: eBay
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