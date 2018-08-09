Редкую «баркетту» Maserati выставят на торги

Аукционный дом Sotheby’s выставит на торги один из 17 экземпляров уникальной Maserati Barchetta, построенной для монокубка Grantrofeo Monomarca Barchetta Maserati в 90-х годах. Открытый двухместный спорткар стал последним проектом тогдашнего главы итальянской марки Алехандро де Томазо.

В основе Maserati Barchetta лежит трубчатая рама из легких сплавов и композитных материалов. Перегородки сделаны из магния. Составной кузов выполнен из алюминия, карбона и стеклопластика. Масса баркетты — всего 775 килограммов. Спорткар оснащен двухлитровым двигателем V6 с двумя нагнетателями, отдача которого составляет 320 лошадиных сил, и шестиступенчатой коробкой передач.

В свое время Maserati Barchetta мог считаться самым быстрым монокубковым гоночным автомобилем. С места до 100 километров в час спорткар разгонялся за 4,4 секунды. Максимальная скорость машины составляла 270 километров в час.

В 2016 году немецкое ателье Edo Competition построило для Maserati дорожный вариант гоночного суперкара MC12 Corse. Созданный в единственном экземпляре автомобиль получил название MC12 VС. Машину выставили в музее итальянской марки в Модене.