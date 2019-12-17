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12:37

Трехлетний ребенок повредил десять машин в автосалоне

Родители не углядели за девочкой, которая вооружилась камнем и «украсила» автомобили рисунками

Лиза Будрина
В Китае родители трехлетней девочки получили огромный счет от одного из дилеров Audi. Оказалось, что пока взрослые выбирали новую машину, ребенок успел поцарапать камнем 10 новеньких автомобилей.

Местные СМИ уточняют, что инцидент произошел в конце ноября. После визита семьи «картинки» появились на кузовах Q3 и Q8, причем последний стоит почти 500 тысяч юаней (примерно пять миллионов рублей). Какие еще автомобили встретились на пути творческого ребенка, неизвестно, но общий ущерб в салоне оценили в 200 тысяч юаней (два миллиона рублей).

Sohu.com

Такой суммой семья не располагала и дело дошло до суда. Там стороны договорились о выплате в размере 70 тысяч юаней (700 тысяч рублей).

Дети, проявляющие интерес к автомобилям, нередко становятся головной болью для родителей. Например, летом этого года в Германии восьмилетний школьник дважды за неделю угнал у матери Volkswagen Golf, чтобы прокатиться по автобанам. В первый раз он умудрился разогнаться до 140 километров в час, после чего свернул на обочину, где его и обнаружили полицейские. Второй раз малолетний нарушитель выжал из материнского «Гольфа» 180 километров в час, не обращал внимание на светофоры и спровоцировал ДТП.

Источник: Sohu.com