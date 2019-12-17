Трехлетний ребенок повредил десять машин в автосалоне

Дети, проявляющие интерес к автомобилям, нередко становятся головной болью для родителей. Например, летом этого года в Германии восьмилетний школьник дважды за неделю угнал у матери Volkswagen Golf, чтобы прокатиться по автобанам. В первый раз он умудрился разогнаться до 140 километров в час, после чего свернул на обочину, где его и обнаружили полицейские. Второй раз малолетний нарушитель выжал из материнского «Гольфа» 180 километров в час, не обращал внимание на светофоры и спровоцировал ДТП.