Первый турецкий автомобиль TOGG будут продавать в Европе

По словам главы компании TOGG Гюркана Каракаса, кроссоверы начнут сходить с конвейера через 18 месяцев, когда будет достроен завод, а в продажу поступят в 2022 году. Сразу же после выхода на домашний рынок TOGG отправит пока еще безымянный автомобиль на экспорт в Германию. Затем продажи запустят в соседней Франции и Италии. Появится ли он в России, пока неизвестно.

Пилотный электрокар турецкой марки был представлен в декабре прошлого года. Презентацию прототипа модели провел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который лично сел за руль новинки и заявил, что к моменту выхода TOGG на рынок в стране появится полноценная инфраструктура для обслуживания электрокаров.