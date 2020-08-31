14:35

В России может появиться первый турецкий электромобиль

В базе Роспатента нашли изображения модели марки TOGG

Электрический кроссовер TOGG © TOGG
Лиза Будрина
Среднеразмерный электрический кроссовер бренда TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Турецкая автомобильная инициативная группа) запатентовали в России. Пока в базе Роспатента обнаружили только изображения салона новинки, однако это уже говорит о возможном появлении модели в стране. Ранее турки пообещали привезти электрокар в Европу в 2022 году.

Электрокроссовер показали в 2019 году, и уже тогда его прочили в конкуренты Tesla Model X. Автомобиль с колёсной базой 2,8 метра появится на рынке в двух модификациях: с 200-сильным электродвигателем на задней оси или с двумя моторами (по одному на каждой оси), которые суммарно выдают 400 сил. По данным автопроизводителя, с места до 100 километров в час одномоторный электрокар будет разгоняться за 7,6 секунды, а двухмоторный за 4,8 секунды. Это результат на уровне Model X.

Изображение из базы Роспатента
Официальная фотография салона кроссовера TOGG

В зависимости от ёмкости батареи кроссовер TOGG будет проезжать на одном заряде от 300 до 500 километров, а на пополнение энергии на 80 процентов уйдёт 30 минут. Кроссовер также обещают оснастить автопилотом третьего уровня (как в электромобилях Tesla) и камерами вместо наружных зеркал (изображение выводится на экраны, расположенные у передних стоек).

Первый турецкий электромобиль TOGG

В настоящее время турки достраивают завод, где затем будет налажено производство электромобилей. Согласно планам, кроссовер встанет на конвейер в 2021 году, а в 2022 году TOGG начнёт поставлять модель в Европу. Не исключено, что в тот же срок автомобили доберутся и до российского рынка.

Источник: база Роспатента