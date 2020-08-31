В России может появиться первый турецкий электромобиль

Электрокроссовер показали в 2019 году, и уже тогда его прочили в конкуренты Tesla Model X. Автомобиль с колёсной базой 2,8 метра появится на рынке в двух модификациях: с 200-сильным электродвигателем на задней оси или с двумя моторами (по одному на каждой оси), которые суммарно выдают 400 сил. По данным автопроизводителя, с места до 100 километров в час одномоторный электрокар будет разгоняться за 7,6 секунды, а двухмоторный – за 4,8 секунды. Это результат на уровне Model X.