В России может появиться первый турецкий электромобиль

Электрокроссовер показали в 2019 году, и уже тогда его прочили в конкуренты Tesla Model X. Автомобиль с колёсной базой 2,8 метра появится на рынке в двух модификациях: с 200-сильным электродвигателем на задней оси или с двумя моторами (по одному на каждой оси), которые суммарно выдают 400 сил. По данным автопроизводителя, с места до 100 километров в час одномоторный электрокар будет разгоняться за 7,6 секунды, а двухмоторный – за 4,8 секунды. Это результат на уровне Model X.
В зависимости от ёмкости батареи кроссовер TOGG будет проезжать на одном заряде от 300 до 500 километров, а на пополнение энергии на 80 процентов уйдёт 30 минут. Кроссовер также обещают оснастить автопилотом третьего уровня (как в электромобилях Tesla) и камерами вместо наружных зеркал (изображение выводится на экраны, расположенные у передних стоек).
В настоящее время турки достраивают завод, где затем будет налажено производство электромобилей. Согласно планам, кроссовер встанет на конвейер в 2021 году, а в 2022 году TOGG начнёт поставлять модель в Европу. Не исключено, что в тот же срок автомобили доберутся и до российского рынка.