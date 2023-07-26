Россиянам сделали скидку за неоплаченный проезд по платным дорогам

Изменение внесли в статью 32.2 Кодекса об административных правонарушениях

Госдума приняла законопроект, позволяющий погасить штраф за неоплаченный проезд по платной трассе со скидкой. Парламентарии согласовали поправки сразу во втором и третьем чтениях. С первого сентября 2024 года автовладельцы смогут оплатить штраф за «безбилетный» проезд по платным региональным, межмуниципальным, местным трассам, а также частным дорогам общего пользования с 50-процентной скидкой.