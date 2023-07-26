Россиянам сделали скидку за неоплаченный проезд по платным дорогам

Россиянам сделали скидку за неоплаченный проезд по платным дорогамИзменение внесли в статью 32.2 Кодекса об административных правонарушениях
Госдума приняла законопроект, позволяющий погасить штраф за неоплаченный проезд по платной трассе со скидкой. Парламентарии согласовали поправки сразу во втором и третьем чтениях. С первого сентября 2024 года автовладельцы смогут оплатить штраф за «безбилетный» проезд по платным региональным, межмуниципальным, местным трассам, а также частным дорогам общего пользования с 50-процентной скидкой.
Новый законопроект закрепил возможность оплаты штрафа со скидкой в течение первых 20 дней с момента вынесения постановления. Согласно статье 32.2 КоАП дисконт предусмотрен при своевременной оплате штрафа за несоблюдение порядка внесения платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений, а также частным автомобильным дорогам общего пользования или их участкам.
Воспользоваться 50-процентной скидкой водители смогут с первого сентября следующего года.
Ранее для российских водителей подготовили новый штраф. Слишком шумных автомобилистов решили штрафовать на сумму до 30 000 рублей.