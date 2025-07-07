Многодетные семьи могут освободить от оплаты проезда по платным дорогам

Льгота повысит социальную справедливость, считают законотворцы

Платные дороги могут стать бесплатными для одной категории граждан. В Госдуму внесут законопроект, об освобождении многодетных родителей от оплаты проезда по платным дорогам. Об этом пишет ТАСС. Авторы проекта из партии «Справедливая Россия - За правду» считают, что такая мера может стать еще одним стимулом для повышения рождаемости в стране.