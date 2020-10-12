Видео: Том Круз уходит от полицейской погони на BMW M5 без дверей

Компания BMW начала сотрудничать с создателями фильма «Миссия невыполнима» в 2011 году. Тогда в кинофраншизе впервые появилась баварская модель – концепт гибридного суперкара BMW i8. Сотрудничество продолжилось в 2018 году, когда на экраны вышла шестая часть «Миссии» под названием «Последствия». В ней команда агентов во главе с Итаном Хантом, героем Тома Круза, передвигалась на новом BMW M5 (F90), BMW 5 серии 1986 года, а также BMW 7 серии.
Сейчас же на узких улицах Рима сняли полицейскую погоню за черным BMW M5 с отсутствующими дверьми. Из-за низкого разрешения кадра, определить, кто сидит за рулем автомобиля сложно. Однако, учитывая тот факт, что Том Круз не использует дублеров для автомобильных сцен, управляет «заряженным» седаном именно главный герой.
Кроме BMW M5, в кадрах можно увидеть черные Nissan GT-R и Porsche Cayenne первого поколения. Оба автомобиля оснащены навесным кинооборудованием, позволяющим на большой скорости снять кинопогоню. Из-за пандемии COVID-19 премьера фильма «Миссия невыполнима 7» отложена до 19 ноября следующего года.
В ноябре прошлого года компания Land Rover и кинокомпания EON Productions выпустили тизерный ролик с рассказом о съемках 25 фильма о Джеймсе Бонде, где одна из ролей досталась новому Defender. Внедорожник на специальной трассе протестировала команда каскадеров.