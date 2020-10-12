Видео: Том Круз уходит от полицейской погони на BMW M5 без дверей

Компания BMW начала сотрудничать с создателями фильма «Миссия невыполнима» в 2011 году. Тогда в кинофраншизе впервые появилась баварская модель – концепт гибридного суперкара BMW i8. Сотрудничество продолжилось в 2018 году, когда на экраны вышла шестая часть «Миссии» под названием «Последствия». В ней команда агентов во главе с Итаном Хантом, героем Тома Круза, передвигалась на новом BMW M5 (F90), BMW 5 серии 1986 года, а также BMW 7 серии.

Сейчас же на узких улицах Рима сняли полицейскую погоню за черным BMW M5 с отсутствующими дверьми. Из-за низкого разрешения кадра, определить, кто сидит за рулем автомобиля сложно. Однако, учитывая тот факт, что Том Круз не использует дублеров для автомобильных сцен, управляет «заряженным» седаном именно главный герой.