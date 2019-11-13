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13:08

Видео: новый Land Rover Defender на съемках сцены погони из фильма о Бонде

Внедорожник испытали на прочность на специальной трассе

Компания Land Rover и кинокомпания EON Productions выпустили тизерный ролик с рассказом о съемках 25 фильма о Джеймсе Бонде, где одна из ролей достанется новому Defender. Внедорожник, построенный при участии известного британского координатора спецэффектов Криса Корбоулда, примет участие в сцене погони, а пока его тестирует на бездорожье команда каскадеров.

Чтобы проверить прочность и надежность нового Land Rover Defender, автогонщица Джессика Хокинс и постановщик трюков Ли Моррисон протестировали внедорожник на экстремальной внедорожной трассе. Хокинс известна тем, что летом установила новый рекорд Книги Гиннесса на 200-сильной газонокосилке Honda. Автомобиль построен для съемок «Не время умирать» на базе Defender 110 X в черном цвете Santorini Black и с 20-дюймовыми колесами, обутыми в профессиональные покрышки для бездорожья. Причем серия киношных «Дефендеров» стала первой, что сошла с конвейера нового завода JLR в словацкой Нитре.

Первый внедорожник Land Rover появился в фильме о Бонде «Осьминожка» в 1983 году. Это был кабриолет на базе классического Range Rover. 25-й фильм бондианы выйдет в прокат весной 2020 года.

Длиннобазный Land Rover Defender 110 имеет дорожный просвет в 291 миллиметр и способен преодолевать броды глубиной до 900 миллиметров. Углы въезда, съезда и рампы в максимальном положении пневмоподвески составляют 38, 40 и 28 градусов соответственно.

Внедорожный арсенал «Дефендера» дополняет новейшее поколение системы Terrain Response, которая позволяет с помощью центрального экрана блокировать межосевой и опциональный задний дифференциалы, а также настраивать чувствительность дроссельной заслонки, работу коробки передач, рулевого управления и антипробуксовочной системы.

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Под капотом 110-го в версии X установлен 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с гибридной надстройкой в виде 48-вольтового стартер-генератора, выдающий 400 лошадиных сил и 550 Нм момента. С места до «сотни» такой Defender разгоняется за 6,4 секунды.