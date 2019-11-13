Видео: новый Land Rover Defender на съемках сцены погони из фильма о Бонде

Длиннобазный Land Rover Defender 110 имеет дорожный просвет в 291 миллиметр и способен преодолевать броды глубиной до 900 миллиметров. Углы въезда, съезда и рампы в максимальном положении пневмоподвески составляют 38, 40 и 28 градусов соответственно.

Внедорожный арсенал «Дефендера» дополняет новейшее поколение системы Terrain Response, которая позволяет с помощью центрального экрана блокировать межосевой и опциональный задний дифференциалы, а также настраивать чувствительность дроссельной заслонки, работу коробки передач, рулевого управления и антипробуксовочной системы.