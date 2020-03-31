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17:14

В России автомобили младше четырех лет освободили от техосмотра

На такси и грузовые автомобили более 3,5 тонн не распространяются

Анастасия Дубина
Депутаты нижней палаты парламента приняли законопроект, согласно которому в этом году от техосмотра полностью освобождаются автомобили, выпущенные с 2016 года. По нынешним правилам от этой процедуры освобождались автомобили младше трех лет.

Обязанность ежегодного прохождения осмотра остается у автомобилей старше десяти лет. Транспортные средства возрастом от четырех до десяти лет должны будут проводить техосмотр каждые два года, а новые автомобили, возраст которых не превышает четырех лет, полностью освобождаются от процедуры. До сегодняшнего дня техосмотр был не обязателен для автомобилей младше трех лет, а транспортные средства в возрасте от трех до семи лет должны были проходить его раз в два года.

Действие нового закона распространяется на легковые автомобили, коммерческий транспорт и грузовики массой до 3,5 тонны, а также на мотоциклы. Однако старые правила остаются в силе для такси и грузовых машин массой более 3,5 тонны.

Новый законопроект принят Госдумой в третьем чтении. Совет Федераций также утвердил поправки, а в силу новые нормы вступят с первого марта 2021 года. Также на эту дату депутаты перенесли срок вступления в силу закона об обязательной фотофиксации транспортного средства во время прохождения техосмотра.

Источник: ТАСС