В России автомобили младше четырех лет освободили от техосмотра

Действие нового закона распространяется на легковые автомобили, коммерческий транспорт и грузовики массой до 3,5 тонны, а также на мотоциклы. Однако старые правила остаются в силе для такси и грузовых машин массой более 3,5 тонны.

Новый законопроект принят Госдумой в третьем чтении. Совет Федераций также утвердил поправки, а в силу новые нормы вступят с первого марта 2021 года. Также на эту дату депутаты перенесли срок вступления в силу закона об обязательной фотофиксации транспортного средства во время прохождения техосмотра.