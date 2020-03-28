Автомобильные раскраски для сидящих в карантине

Audi и Mercedes-Benz выпустили раскраски для детей и взрослых, вынужденных сидеть дома

Следующая неделя, с 28 марта по 5 апреля, будет нерабочей. Это одна из мер, с помощью которой правительство хочет повлиять на скорость распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Мы уже придумали, чем заняться во время вынужденного карантина и собрали для вас подборку лонгридов, квизов, а ещё написали об автомобильных музеях, которые можно посетить не выходя из дома. Производители тоже не дремлют. Audi и Mercedes-Benz выпустили электронные раскраски — их можно распечатать либо разукрасить в любимом графическом редакторе, одному или вместе с детьми. Главное, не сделать всё за один день, а то потом будет скучно. Мы выбрали самые интересные картинки — скачивайте понравившиеся на компьютер, вооружайтесь фломастерами или Фотошопом — и вперёд!