Модельная линейка Mercedes-Benz на сегодняшний день насчитывает целый ассортимент компактных автомобилей: хэтчбек и седан A-Class, компактвэн B-Class, седан CLA и универсал CLA Shooting Brake, кроссоверы GLA и GLB. На них суммарно приходится около четверти всех продаж марки, причём в основном благодаря модели A-Class, однако глава марки Ола Каллениус сказал, что Mercedes-Benz ни в коем случае не собирается становиться конкурентом массовых автопроизводителей. Более того, он отметил, что компания «зашла слишком далеко» в попытках занять все возможные ниши в каждом сегменте, добавив, что особенно это касается компактных моделей.
Как сообщает издание Automotive News Europe, тот факт, что Mercedes-Benz чересчур увлёкся компактными моделями, едва ли означает сокращение модельного ряда в ближайшем будущем, тем более что такие автомобили, как кроссовер GLB, совсем недавно появился в продаже. Вместо этого Каллениус намерен сосредоточиться на топовых версиях этих автомобилей, чтобы повысить рентабельность компактных моделей. На следующий год запланирована премьера электрических новинок EQA и EQB, а компактный кроссовер GLA Coupe, который должен был составить конкуренцию BMW X2, выпускать пока не планируется.