Mercedes-Benz чересчур увлёкся компактными моделями

Модельная линейка Mercedes-Benz на сегодняшний день насчитывает целый ассортимент компактных автомобилей: хэтчбек и седан A-Class, компактвэн B-Class, седан CLA и универсал CLA Shooting Brake, кроссоверы GLA и GLB. На них суммарно приходится около четверти всех продаж марки, причём в основном благодаря модели A-Class, однако глава марки Ола Каллениус сказал, что Mercedes-Benz ни в коем случае не собирается становиться конкурентом массовых автопроизводителей. Более того, он отметил, что компания «зашла слишком далеко» в попытках занять все возможные ниши в каждом сегменте, добавив, что особенно это касается компактных моделей.