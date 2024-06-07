Топ-10 кроссоверов в России: «китайцы» стали популярнее Lada Niva

И только на четвертом и пятом местах расположились модели семейства Niva. Lada Niva Travel в мае выбрали 4203 россиянина — продажи этого кроссовера увеличились на 30,9 процента по сравнению с тем же месяцем 2023 года. Ну, а классическая Niva Legend разошлась тиражом 3676 экземпляров (+37 процентов).

В топ-10 самых популярных моделей SUV по итогам мая также вошли белорусско-китайский Belgee X50 (3598 шт.), Changan CS55 Plus (3525 шт., рост в восемь раз), Omoda C5 (3487 шт., +40,8 процента), Geely Monjaro (2933 шт., рост в 4,2 раза) и Haval M6 (2688 шт.).