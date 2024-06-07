Топ-10 кроссоверов в России: «китайцы» стали популярнее Lada Niva

Топ-10 кроссоверов в России: «китайцы» стали популярнее Lada NivaКакие автомобили сегмента SUV покупали в России в мае 2024 года
Первые три строчки рейтинга за китайцами. На первом месте — упомянутый Haval Jolion с результатом 6354 проданных автомобиля, что на 64,4 процента превосходит показатель мая прошлого года. На второй строчке Chery Tiggo 7 Pro Max, который завершил месяц с 5084 проданными экземплярами — на 63,3 процента больше, чем в 2023 году. Замыкает тройку еще одна модель Chery, доступный кроссовер Tiggo 4 Pro, который продемонстрировал в мае рост в 2,2 раза и разошелся в количестве 4256 штук.
И только на четвертом и пятом местах расположились модели семейства Niva. Lada Niva Travel в мае выбрали 4203 россиянина — продажи этого кроссовера увеличились на 30,9 процента по сравнению с тем же месяцем 2023 года. Ну, а классическая Niva Legend разошлась тиражом 3676 экземпляров (+37 процентов).
В топ-10 самых популярных моделей SUV по итогам мая также вошли белорусско-китайский Belgee X50 (3598 шт.), Changan CS55 Plus (3525 шт., рост в восемь раз), Omoda C5 (3487 шт., +40,8 процента), Geely Monjaro (2933 шт., рост в 4,2 раза) и Haval M6 (2688 шт.).
Всего в мае 2024 года россияне купили 127,2 тысячи новых легковушек. Это на 76,2 процента больше, чем удалось продать в последний весенний месяц 2023 года, но на семь процентов меньше, чем было реализовано в апреле 2024-го.