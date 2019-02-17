Российский тюнер подготовил мегаагрессивный «Гелик»

Для «Гелика» в компании подготовили более 70 новых элементов из карбона и кевлара. Автомобиль получил агрессивный аэродинамический обвес кузова с расширенными колесными арками, задним спойлером и диффузором. Также для внедорожника подготовили кожух запасного колеса, выполненный полностью из карбона, и фирменную линейку 22- и 23-дюймовых колесных дисков.