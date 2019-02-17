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11:05

Российский тюнер подготовил мегаагрессивный «Гелик»

Компания TopCar представит в Женеве карбоновый обвес для G-Class

Российское ателье TopCar подготовило программу доработок для внедорожника Mercedes-Benz G-Class нового поколения – Inferno. Премьера тюнинговой новинки состоится на мартовском моторшоу в Женеве.
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Для «Гелика» в компании подготовили более 70 новых элементов из карбона и кевлара. Автомобиль получил агрессивный аэродинамический обвес кузова с расширенными колесными арками, задним спойлером и диффузором. Также для внедорожника подготовили кожух запасного колеса, выполненный полностью из карбона, и фирменную линейку 22- и 23-дюймовых колесных дисков.

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Салон внедорожника после доработок будет отделан натуральной крокодиловой кожей и позолоченными вставками.

Стоимость углепластикового обвеса составляет 2 775 500 рублей. Капот с «жабрами», как на фотографиях, обойдется еще в 525 тысяч, а за установку набора придется заплатить 500 тысяч рублей. Комплект колесные диски стоит 400-462 тысячи рублей.

Дом, кабриолет и другие доработки Mercedes Gelаndewagen, которые вы вряд ли ожидали увидеть

Изготовление одного тюнинг-набора займет две недели.

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