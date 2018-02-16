Новый сезон Top Gear: дрифт на суперкарах, собаки и мороженое

Корпорация BBC опубликовала очередной тизер нового сезона Top Gear. Ролик опубликован на YouTube-канале передачи.

Новое видео является продолжением предыдущего тизера, в котором ведущие шоу отправляются за молоком на разных мощных автомобилях. В этот раз тот же эпизод показан со стороны Стига – чем он занимался в то время, пока отсутствовали Мэтт Леблан, Крис Харрис и Рори Рид.

Помимо суперкаров Porsche 911 GT2 RS, Ferrari GTC4Lusso и McLaren 720S, показанных в новом ролике, в эпизодах шоу появятся BMW M5, Alfa Romeo Stelvio, Kia Stinger, Honda Civic Type R, Lexus LC, Ford Mustang, Jaguar F-Type и Chevrolet Corvette.

В одном из эпизодов 25 сезона Top Gear снялся Кен Блок. Он будет ездить на внедорожном багги в роли полицейского.

Новый сезон шоу выйдет в воскресенье, 25 февраля.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?