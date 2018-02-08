Названа дата выхода нового сезона Top Gear

Корпорация BBC объявила дату выхода нового, двадцать пятого, сезона шоу Top Gear. Первый эпизод появится в эфире в воскресенье, 25 февраля.

В новом сезоне останутся прежние ведущие – Мэтт Леблан, Крис Харрис и Рори Рид. В одном из эпизодов шоу снимется американский гонщик Кен Блок – он будет ездить на внедорожном багги в роли полицейского.

Из опубликованного ранее трейлера также стало известно, что в тестах передачи примут участие BMW M5, Alfa Romeo Stelvio, Kia Stinger, McLaren 720S, Honda Civic Type R, Lexus LC, а также восьмицилиндровые суперкары Ford Mustang, Jaguar F-Type и Chevrolet Corvette.

«Топ Гир» с новыми ведущими начал выходить весной 2016 года. Тогда вместе с Лебланом, Харрисом и Ридом шоу вел Крис Эванс. Однако его критиковали как поклонники передачи, так и соведущие. В результате Эвансу пришлось уйти из программы.

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