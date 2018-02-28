Пикап Mercedes-Benz X-Class оснастили дизельной «шестеркой»

Компания Mercedes-Benz представит на автосалоне в Женеве самую мощную модификацию пикапа X-Class. Новинка получит постоянный полный привод и шестицилиндровый дизель. До этого модель предлагалась только с «четверками» Nissan (мотор V6 – «мерседесовский») и жестко подключаемым полным приводом.

Отдача трехлитрового мотора, оснащенного турбонагнетателем с изменяемой геометрией, составляет 258 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента, которые доступны с 1400 оборотов в минуту. Двигатель работает в паре с семиступенчатой автоматической трансмиссией 7G-Tronic Plus.

С нуля до 100 километров в час пикап может разгоняться за 7,9 секунды. Максимальная скорость — 205 километров в час.

Полный привод по умолчанию распределяет тягу между осями в пропорции 40:60 в пользу задней оси. У трансмиссии есть блокировка межосевого дифференциала и понижающая передача. В качестве опции для X-Class доступен задний дифференциал со 100-процентной блокировкой.

Для пикапа доступны пять режимов работы двигателя, трансмиссии и системы старт-стоп: комфортный, экономичный, спорт-режим, ручной и для движения по бездорожью.

В зависимости от комплектации, в список оснащения Mercedes-Benz X-Class входит система бесключевого доступа, двухзонный климат-контроль, 18-дюймовые колесные диски, отделка руля кожей, светодиодные фары, а также отделка салона кожей.

В России Mercedes-Benz X-Class предложат в шести модификациях, с задним или полным приводом. Базовые машины — Х220d и Х220d 4Matic — будут оснащаться 2,3-литровым дизелем мощностью 163 лошадиные силы (403 Нм крутящего момента) и шестиступенчатой «механикой». На модификациях X 250 d и X 250 d 4Matic тот же агрегат будет выдавать 190 сил и 450 Нм момента. Двигатель будут сочетаться с семиступенчатым «автоматом».