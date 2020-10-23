Посмотрите на экстремальный внедорожный школьный автобус из Украины

Модифицированная машина построена на базе серийного внедорожного автобуса Torsus Praetorian, выпускаемого с 2018 года. Модель базируется на полноприводном шасси грузовика MAN TGS. Однако авторы проекта доработали кузов внедорожного автобуса, применив в его конструкции композитные материалы. Спецтехника предназначалась для сотрудников скорой помощи, пожарных, полицейских, а также для правительственных структур.
Школьная модификация отличается изготовленными на заказ сиденьями с обшивкой из специальной ткани и полимерным защитным покрытием. Кроме того, в новом автобусе установлены универсальные ремни безопасности, регулируемые под любой возраст ребенка, а также складные подлокотники и опоры для бедер со стороны прохода. Увеличенный до 340 миллиметров дорожный просвет позволяет школьному автобусу преодолевать брод глубиной до 900 миллиметров, а внедорожные шины Michelin обеспечивают еще большую проходимость в сложных условиях.
Фото: Torsus
Torsus Terrastorm: внедорожный минивэн с 29-сантиметровым дорожным просветом
Под капотом полноприводного Torsus Praetorian установлен 6,9-литровый дизельный V6 мощностью 290 лошадиных сил (1150 Нм). В паре с агрегатом работает 12-ступенчатая полуавтоматическая коробка передач. На случай непредвиденных дорожных условий, машина оборудована блокировками дифференциалов. По словам разработчиков, рассчитанный на 35 мест школьный автобус сможет защитить своих пассажиров даже в самых суровых условиях.
В начале июля чешско-украинская компания Pulsar Expo анонсировала выпуск мощного минивэн-вездехода, который получит название Torsus Terrastorm. Новая машина пригодится для транспортировки людей и груза в труднодоступные территории, сможет служить в скорой или в противопожарной службе, а также справится с ролью автодома.