Посмотрите на экстремальный внедорожный школьный автобус из Украины

Модифицированная машина построена на базе серийного внедорожного автобуса Torsus Praetorian, выпускаемого с 2018 года. Модель базируется на полноприводном шасси грузовика MAN TGS. Однако авторы проекта доработали кузов внедорожного автобуса, применив в его конструкции композитные материалы. Спецтехника предназначалась для сотрудников скорой помощи, пожарных, полицейских, а также для правительственных структур.

Школьная модификация отличается изготовленными на заказ сиденьями с обшивкой из специальной ткани и полимерным защитным покрытием. Кроме того, в новом автобусе установлены универсальные ремни безопасности, регулируемые под любой возраст ребенка, а также складные подлокотники и опоры для бедер со стороны прохода. Увеличенный до 340 миллиметров дорожный просвет позволяет школьному автобусу преодолевать брод глубиной до 900 миллиметров, а внедорожные шины Michelin обеспечивают еще большую проходимость в сложных условиях.