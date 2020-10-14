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Самый мощный дизельный Volkswagen Touareg заменили гибридами

Выпуск внедорожника с турбодизелем V8 уже завершился

Volkswagen Touareg R и Touareg eHybrid © Volkswagen
Лиза Будрина
Компания Volkswagen выводит на рынок две гибридные модификации Touareg – они заменят вариант с 421-сильным турбодизелем V8, выпуск которого завершился в сентябре этого года. В продажу поступили Touareg eHybrid и Touareg R: первый оценили в Европе в 72 380 евро (6,5 миллиона рублей), а второй – в 84 660 евро (7,6 миллиона рублей).

Подробности о гибридном Touareg R раскрыли ещё в феврале 2020 года, однако в продажу новинка поступила только сейчас. Такой внедорожник оснащается трехлитровой «турбошестёркой» и элекромотором суммарной мощностью 462 лошадиные силы и 700 Нм крутящего момента. Они сочетаются с восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом с межосевым дифференциалом Torsen.

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Volkswagen Touareg R

Фото: Volkswagen

Больший интерес представляет Touareg eHybrid, который получил ту же установку, но с другими настройками. В результате она выдаёт 381 лошадиную силу и 600 Нм момента. Первую «сотню» такой гибрид набирает за 6,3 секунды, а Touareg R требуется на это всего 5,1 секунды. Но даже этот результат ниже, чем у дизельного «Туарега», который разгонялся до 100 километров в час за 4,9 секунды.

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Volkswagen Touareg eHybrid

Фото: Volkswagen

В обоих случаях электромотор питает батарея ёмкостью 14,1 киловатт-часа. На электричестве Touareg R и Touareg eHybrid могут проехать 47 километров (по циклу WLTP), а максимальная скорость в таком режиме составляет 140 километров в час (в обычном 250 километров в час).

Что же касается Volkswagen Touareg c дизельным четырёхлитровым V8, то его исключили из линейки из-за ужесточившихся экологических стандартов в Европе. До ухода с рынка модель получила «прощальную» спецверсию V8 Last Edition, которая была выпушена ограниченным тиражом 400 экземпляров и предназначалась для рынка Германии.

В России Touareg с 421-сильным дизельным двигателем не продавался. На российском рынке модель представлена с двумя бензиновыми моторами на выбор и единственным дизелем – трехлитровым V6, развивающим 249 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента.

Источник: Volkswagen