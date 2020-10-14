Самый мощный дизельный Volkswagen Touareg заменили гибридами

Что же касается Volkswagen Touareg c дизельным четырёхлитровым V8, то его исключили из линейки из-за ужесточившихся экологических стандартов в Европе. До ухода с рынка модель получила «прощальную» спецверсию V8 Last Edition, которая была выпушена ограниченным тиражом 400 экземпляров и предназначалась для рынка Германии.

В России Touareg с 421-сильным дизельным двигателем не продавался. На российском рынке модель представлена с двумя бензиновыми моторами на выбор и единственным дизелем – трехлитровым V6, развивающим 249 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента.