Самый мощный дизельный Volkswagen Touareg заменили гибридами

Подробности о гибридном Touareg R раскрыли ещё в феврале 2020 года, однако в продажу новинка поступила только сейчас. Такой внедорожник оснащается трехлитровой «турбошестёркой» и элекромотором суммарной мощностью 462 лошадиные силы и 700 Нм крутящего момента. Они сочетаются с восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом с межосевым дифференциалом Torsen.
Фото: Volkswagen
Больший интерес представляет Touareg eHybrid, который получил ту же установку, но с другими настройками. В результате она выдаёт 381 лошадиную силу и 600 Нм момента. Первую «сотню» такой гибрид набирает за 6,3 секунды, а Touareg R требуется на это всего 5,1 секунды. Но даже этот результат ниже, чем у дизельного «Туарега», который разгонялся до 100 километров в час за 4,9 секунды.
Фото: Volkswagen
В обоих случаях электромотор питает батарея ёмкостью 14,1 киловатт-часа. На электричестве Touareg R и Touareg eHybrid могут проехать 47 километров (по циклу WLTP), а максимальная скорость в таком режиме составляет 140 километров в час (в обычном – 250 километров в час).
Что же касается Volkswagen Touareg c дизельным четырёхлитровым V8, то его исключили из линейки из-за ужесточившихся экологических стандартов в Европе. До ухода с рынка модель получила «прощальную» спецверсию V8 Last Edition, которая была выпушена ограниченным тиражом 400 экземпляров и предназначалась для рынка Германии.
В России Touareg с 421-сильным дизельным двигателем не продавался. На российском рынке модель представлена с двумя бензиновыми моторами на выбор и единственным дизелем – трехлитровым V6, развивающим 249 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента.