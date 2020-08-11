Volkswagen попрощался с дизельным V8 спецверсией Touareg

Особое исполнение дизельного «Туарега» основано на топовой комплектации R-Line с темными элементами декора и черными колесными дисками, положенными версиям с V8. На выбор предлагаются шесть оттенков кузова из гаммы Touareg, однако цвет дверных ручек и внешних зеркал изменить нельзя – они безальтернативно черные.
Всего будет выпущено 400 таких Touareg, и все они предназначены для рынка Германии. Продажи начнутся 17 августа. Стоимость V8 Last Edition уже известна: она стартует с отметки в 104 361 евро (8,9 миллиона рублей по текущему курсу).
Восьмицилиндровый дизельный мотор объемом четыре литра развивает 421 лошадиную силу и 900 Нм крутящего момента. Volkswagen Touareg с V8 вышел на европейский рынок чуть более года назад, однако с января следующего года он перестанет отвечать экологическим нормам: в силу вступит новый стандарт Euro 6d-ISC-FCM, регулирующий объемы выброса вредных веществ.
В гамму двигателей российского Touareg такой агрегат не входит. На отечественном рынке кроссовер предлагают с двумя бензиновыми моторами и единственным дизелем – трехлитровым V6, развивающим 249 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Цена — от 5 150 000 рублей.
В конце июля стало известно, что баварская BMW снимет с производства кроссоверы X5 M50d и X7 M50d с 400-сильной дизельной «шестеркой», производство которой оказалось слишком затратным.