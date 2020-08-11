Volkswagen попрощался с дизельным V8 спецверсией Touareg

Особое исполнение дизельного «Туарега» основано на топовой комплектации R-Line с темными элементами декора и черными колесными дисками, положенными версиям с V8. На выбор предлагаются шесть оттенков кузова из гаммы Touareg, однако цвет дверных ручек и внешних зеркал изменить нельзя – они безальтернативно черные.

Всего будет выпущено 400 таких Touareg, и все они предназначены для рынка Германии. Продажи начнутся 17 августа. Стоимость V8 Last Edition уже известна: она стартует с отметки в 104 361 евро (8,9 миллиона рублей по текущему курсу).

Восьмицилиндровый дизельный мотор объемом четыре литра развивает 421 лошадиную силу и 900 Нм крутящего момента. Volkswagen Touareg с V8 вышел на европейский рынок чуть более года назад, однако с января следующего года он перестанет отвечать экологическим нормам: в силу вступит новый стандарт Euro 6d-ISC-FCM, регулирующий объемы выброса вредных веществ.