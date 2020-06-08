Volkswagen изменил оснащение «Туарега» для России

Volkswagen Touareg по-прежнему предлагается с тремя двигателями на выбор: двухлитровой «четверкой» TSI (249 сил), бензиновым V6 (340 сил) и 249-сильным дизелем. Все агрегаты сочетаются с восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом 4Motion. Для кроссоверов 2020 модельного года расширен набор базового оборудования: отныне туда входят интеграция «мультимедийки» со смартфоном App-Connect и три дополнительных UBS-порта, а в версии Exclusive — шторка багажника с электроприводом.
«Туарег» в комплектациях Status и R-Line можно оборудовать передними сиденьями ergoComfort с регулировкой поясничного подпора в четырёх направлениях. Они предлагаются вместе с пакетом Vienna R-Line: комбинированная обивка кресел кожей, обшивка дверных панелей искусственным материалом, подогрев сидений и обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла. Цена — 13 тысяч рублей. Также в списке обновлений — пакет «Парковка Плюс» с интеллектуальным парковочным ассистентом за 72-140 000 рублей в зависимости от выбранной комплектации.
Начальная версия Respect может быть расширена за счет пакета Easy Open. Это доводчики дверей, лобовое стекло с атермальным остеклением, обогревом и звукоизоляцией, а также шторка багажника с электроприводом. За набор придется заплатить 122 тысячи рублей. Наконец, все Touareg 2020 модельного года можно оборудовать топливным баком объемом 90 литров, а также системой контроля давления в шинах — отныне эти опции предлагаются вне пакетов.