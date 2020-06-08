Volkswagen изменил оснащение «Туарега» для России

Начальная версия Respect может быть расширена за счет пакета Easy Open. Это доводчики дверей, лобовое стекло с атермальным остеклением, обогревом и звукоизоляцией, а также шторка багажника с электроприводом. За набор придется заплатить 122 тысячи рублей. Наконец, все Touareg 2020 модельного года можно оборудовать топливным баком объемом 90 литров, а также системой контроля давления в шинах — отныне эти опции предлагаются вне пакетов.