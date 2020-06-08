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13:45

Volkswagen изменил оснащение «Туарега» для России

Кроссоверу пересмотрели список стандартного и опционального оборудования

Российский офис Volkswagen объявил об изменениях комплектаций кроссовера Touareg 2020 модельного года. Для модели пересмотрен список стандартного оборудования и пакетный набор опций. Цены на обновленный «Туарег» начинаются от 3 499 000 рублей — на 80 тысяч дешевле, чем просили за дореформенный кроссовер.

Volkswagen Touareg по-прежнему предлагается с тремя двигателями на выбор: двухлитровой «четверкой» TSI (249 сил), бензиновым V6 (340 сил) и 249-сильным дизелем. Все агрегаты сочетаются с восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом 4Motion. Для кроссоверов 2020 модельного года расширен набор базового оборудования: отныне туда входят интеграция «мультимедийки» со смартфоном App-Connect и три дополнительных UBS-порта, а в версии Exclusive — шторка багажника с электроприводом.

Тест нового Volkswagen Touareg: огромный планшет в салоне и прощание с внедорожным пакетом

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«Туарег» в комплектациях Status и R-Line можно оборудовать передними сиденьями ergoComfort с регулировкой поясничного подпора в четырёх направлениях. Они предлагаются вместе с пакетом Vienna R-Line: комбинированная обивка кресел кожей, обшивка дверных панелей искусственным материалом, подогрев сидений и обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла. Цена — 13 тысяч рублей. Также в списке обновлений — пакет «Парковка Плюс» с интеллектуальным парковочным ассистентом за 72-140 000 рублей в зависимости от выбранной комплектации.

Начальная версия Respect может быть расширена за счет пакета Easy Open. Это доводчики дверей, лобовое стекло с атермальным остеклением, обогревом и звукоизоляцией, а также шторка багажника с электроприводом. За набор придется заплатить 122 тысячи рублей. Наконец, все Touareg 2020 модельного года можно оборудовать топливным баком объемом 90 литров, а также системой контроля давления в шинах — отныне эти опции предлагаются вне пакетов.