Прощай, оружие

С тех пор, как 8 лет назад мы поездили на Туареге второго поколения, изменилось многое. Произошел дизельгейт, у Volkswagen появились Amarok и Teramont, а Tiguan вырос и возмужал. Прежнюю платформу PL72 Touareg делил только с Porsche Cayenne и Audi Q7, а на нынешнюю MLB Evo до него уже встали люксовые монстры Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. А еще бренный мир покинул славный Phaeton. Так что перед нами автомобиль, который теперь официально называют флагманом Volkswagen.

Родство с люксовыми кроссоверами, разумеется, стоит искать не во внешности. Да и за первые два поколения новый Touareg не слишком цепляется – достаточно того, что это большой, солидный и в меру агрессивный, стопроцентный Volkswagen. Доктрина мощных горизонталей Клауса Бишофа живет и побеждает – мол, сильные поперечные линии делают автомобиль визуально устойчивее. Кажется, этот стиль уже задержался в нашей реальности, но пока он позволяет создавать очень разные машины. Например, Touareg совершенно не похож на огромный кроссвер Teramont.

Клаус Бишоф уже был шеф-дизайнером марки, когда представили Touareg второго поколения, а с тех пор прошло, на минуточку, восемь лет. Что изменилось?

Фундаментально – ничего. «Новый Touareg выглядит как прежняя модель после нескольких месяцев в спортзале», говорил Бишоф тогда. Новое поколение можно описать ровно теми же словами! Даже геометрические изменения повторяются: длина и ширина опять выросли (плюс 77 и 44 мм соответственно), а крышу вновь немного опустили (минус 7 мм).

1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 Кажется, дизайнеры группы Volkswagen перестали идти от формы, подменяя работу над объемом деталями. Вложив астрономические суммы в передовое штамповое оборудование, они тиражируют сложные «фаски» с обратным наклоном на боковинах, капоте и даже арках. Да, такое оригами в металле не смогут украсть китайцы, но замечают ли покупатели все эти складки? А китайцы и без фасочек берут что хотят.

Верность дизайнерскому курсу играет на руку предшественнику: Touareg образца 2010 года до сих пор выглядит актуально. Новая машина с первого взгляда не запоминается, хотя кузов получился ладным и пропорциональным. Впрочем, переднюю часть не забыть и не спутать – для нынешних «Фольксвагенов» это немало. Но что в ней особенного?

Год назад, всматриваясь в будущее автомобильного дизайна, я предположил, что фары могут утратить свое стилистическое значение. Ведь как источник света современная оптика может быть сколь угодно компактной и иметь практически любую форму. Правда, дизайнеры не спешат лишать лицо автомобиля глаз, так что я был неправ: фары скорее утратят любое другое значение, кроме стилистического. Но если все-таки попробовать… Дизайнеры Volkswagen сделали это первыми: передняя оптика «Туарега» не самостоятельна, она будто заполняет пустоты между мощными планками радиаторной решетки, которая, кажется, стала шире самого автомобиля.

Блок-фары теперь, хотя и выглядят проще, состоят из большего числа элементов: горизонтальные ламели решетки – теперь часть их корпуса. Но внутри еще сложнее. Все оптические фокусы, которые впервые показал Mercedes E-Класса, повторит и Touareg: он распознаёт и подсвечивает пешеходов, компенсирует отражения дальнего света от дорожных знаков, держит в тени попутные и встречные машины. Но если у «Мерседеса» в каждой фаре 84 диода, то у Туарега 128, и 75 из них отвечают за активный пучок света. Противотуманки теперь просто не нужны. Отдельные режимы есть для дождя, бездорожья и обгона – они включаются автоматически.

Богатый внутренний мир

«Невидимые» фары в интерьере зарифмованы с потайными дефлекторами вентиляции на стороне пассажира. Центральные воздуховоды переехали вниз, под гигантский 15-дюймовый экран. Не считая планшетов «Теслы», он самый большой в индустрии на сегодняшний день, и многие потенциальные покупатели уже смотрят на него, как на главное новшество третьего «Туарега». Еще 12 экранных дюймов приходятся на цифровую панель приборов – ее, разумеется, можно настроить под себя или целиком отдать фотографической карте навигации или системе ночного видения. В базовом исполнении приборы будут обычными, стрелочными с цветным экраном посередине, а центральный 9-дюймовый дисплей будет обрамлен физическими кнопками.

Для интерьера можно выбрать исполнение Atmosphere с серебристыми вставками или уютное Elegance с панелями из ясеня. Дерева на рулевом колесе в любом случае не будет. У версии R Line спортивная баранка с плоским нижним сектором.

Деталей на центральном тоннеле минимум – стильный селектор 8-диапазонного автомата (теперь это ZF вместо прежнего Aisin), две шайбы управления режимами движения и пневмоподвеской, ребристое колесо регулировки громкости. Единственное замечание – подстаканники ничем не прикрыты.

Все тестовые машины, конечно, были оснащены по максимуму. Система двух дисплеев, которую фольксвагеновцы называют Innovision Cockpit, впечатляет даже после новых Audi и Porsche. Центральный экран так велик, что его нижний левый угол немного закрывает рука на руле, а изображение заднего вида вдруг оказывается слегка размытым из-за явно меньшего разрешения камеры. На ходу нет-нет да и отвлекаешься от дороги, пытаясь найти очередной пункт меню. Беда небольшая, но отключать страховочные системы не стоит – пусть следят за разметкой и опасным сближением (Touareg теперь смотрит не только вперед и назад, но и на машины в соседних полосах, а еще отслеживает поперечный трафик). Уже с первых минут интерфейс кажется логичным и интуитивным, особенно если учесть, во сколько слоев упрятаны в нем меню и подменю. Например, при выборе одного из 30 цветов подсветки интерьера будет меняться и цветовая тема экранов, а интенсивность свечения каждого элемента можно настроить отдельно. Так и представляю себе: «А ну, правая дверь, притухни и не отсвечивай!»…

Бортовая система использует собственную сим-карту, чтобы всегда оставаться на связи. Как и на других моделях концерна, на экране всплывают дополнительные кнопки, если поднести к нему руку. Дисплей понимает мультижесты – карта «раздвигается» пальцами. Плитку пунктов меню можно тасовать по своему выбору, как пятнашки. В середине внизу хорошо видна чисто смартфонная кнопка «домой».

Впечатление, что фурнитура на всех «Фольксвагенах» одинаковая, обманчиво. В интерьере «Туарега» минимум общих деталей с тем же «Терамонтом», здесь даже за свет на заднем ряду отвечают сенсорные лампочки-кнопки, как в Jaguar XJ. А уровни оснащения и вовсе трудно сравнивать. Доводчики дверей, проекция данных на лобовое стекло, беспроводное зарядное устройство… Удобные кресла «Туарега» не только умеют делать массаж – они теперь способны одновременно охлаждать подушку и греть спинку, если надо. Что это за «если надо», лучше не спрашивайте.

Анонсированная особо 730-ваттная акустика Dynaudio не впечатлила: по умолчанию звук плоский, и добиться приемлемого впечатления можно лишь основательно покопавшись в настройках. Еще один прокол – руль, как на большинстве моделей «Фольксвагена», включая уходящий Touareg. Отличия в лишь в расположении клавиш, а с баранкой «Терамонта» – полная идентичность. Дизайнеры не вполне поняли наших претензий – наверно, не щупали металлические ролики и клавиши-тачпады новых мерседесовских рулей.

1/2 2/2 Объем багажника достиг 810 л. Шторка с электроприводом выдвигается сама одновременно с закрытием пятой двери. Задние сиденья можно сдвинуть вперед на 16 см, угол наклона спинок регулируется, а складываются они тремя отдельными частями.

У коллег, кстати, претензии к рулю были в другом смысле – мол, Touareg плохо держит прямую, то и дело приходится его отлавливать на шоссе. Не могу сказать, что ощутил какой-либо дискомфорт, но и спорить не стану – за руль «Туарега» я пересел после дальнего прострела по трассе на «Терамонте». По сравнению с невесомой баранкой кроссовера-гиганта руль нового «Туарега» налит более ощутимым реактивным усилием даже в околонулевой зоне, будто его специально делали «выпуклым», заметным. У прежнего «Туарега» чувствительность «около нуля» была пониже, и для автобанов такая настройка, вероятно, подходит больше. В защиту нового поколения стоит сказать, что внедорожнику, раздобревшему до 1984 мм габаритной ширины, в стандартной австрийской полосе тесновато. Но в то же время он с большим энтузиазмом поедает повороты. Легковым автомобилем (а тем более легковым «Фольксвагеном»!) Touareg не стал, но приличный темп может держать и на серпантине. Стоит только приспособиться к силовому агрегату…

Строгий ошейник

Все тестовые машины были оснащены 286-сильным дизельным V6 класса Euro 6 – под лючком топливного бака заливная горловина каталитической жидкости Ad Blue. Мотор имеет и 231-сильную модификацию, но в Россию приедет именно этот двигатель – его дефорсируют до 249 л.с. и откалибруют под Euro 5. Пока же удалось оценить европейские настройки, и повода завидовать пресловутому Западу нет. Поведение автомата ZF показалось более чем адекватным, а вот к выходной характеристике двигателя придется сначала привыкнуть. При старте с места и разгоне с малых скоростей ощущение такое, будто мотор берет паузу, чтобы натянуть резинку той рогатки, из которой он запустит тебя спустя пару секунд. Ах уж эти 600 «ньютонов» задорной, калорийной тяги! Ох уж эта пара секунд…

Паспортные цифры, конечно, впечатляют – 6,1 секунды с места до «сотни» и 6,9 «смешанных» литров на 100 км по действующему стандарту NEDS. Только вот управлять этим ураганом стало не так удобно.

Впрочем, вид, запах и ощущение дорого автомобиля не перебить. Дизель как-то удержали от плебейского тарахтения, любые звуки оставили снаружи. Впрочем, для «Туарега» ламинированное лобовое стекло и двойные боковые – далеко не новость. И по-прежнему опция.

Для платформы MLB Evo фольксвагеновский внедорожник не первичен, и это делает его круче. Подруливающие задние колеса – как на Audi Q7, активные электромеханические стабилизаторы поперечной устойчивости – как на «Кайенне». Их можно заказать вместе с пневматической подвеской, а в базовое оснащение входят только адаптивные амортизаторы DCC. Стандартный дорожный просвет и для пружинной подвески, и для пневматики – 200 мм. Двухкамерные пневмостойки позволяют поднять кузов на 70 мм в режиме Off-road+ и опустить на 15 мм в режиме Sport.

С асфальтом все понятно: Touareg со всем возможным подвесочным оборудованием (других версий не было) по плавности хода едва уступает Audi Q7. Но как насчет бездорожья? Нет такого пункта в нашей программе.

Не зная броду…

Спикер по средним и полноразмерным моделям Volkswagen (да-да, так называется его должность) Мартин Хубе напутствовал нас так: «Я не говорю, что вы должны оставаться на асфальте, но последние несколько дней в регионе идут дожди – форсировать речки вброд не советую». Учитесь, дипломаты! Я так и не понял, что он имел в виду: «хотите бездорожья – найдите его сами» или «даже не съезжайте с асфальта»?

Стандартный клиренс любой версии – 200 мм. Углы въезда и съезда равные: в стандартном положении – 25°, в верхнем положении пневмоподвески – 31°. Глубина преодолеваемого брода – до 570 мм.

В любом случае, на 20-дюймовых асфальтовых шинах Pirelli P Zero и без всякой форы по времени искать приключений мы не стали. Как правило, не ищут их и владельцы: на предыдущем «Туареге» трансмиссию 4ХMotion с понижающей передачей и задней межколесной блокировкой заказывали только три процента покупателей. Это и поставило крест на «железном» внедорожном оснащении - прощай, оружие. Новый оффроуд-пакет – это прежде всего электроника, дополнительный режим Offroad+. Из осязаемого – защита днища, буксировочные проушины и увеличенный до 90 л топливный бак. Впрочем, в основе трансмиссии по-прежнему механический дифференциал Torsen, да и геометрия у «Туарега» по-прежнему внедорожная.

«Прогресс систем стабилизации позволяет обходиться без механических блокировок. Новый Touareg в проходимости совсем немного уступает прежнему с полным оснащением Terrain Tech, и мы решили, что от этой опции пора отказаться», – говорит Мартин. Действительно, три процента покупателей погоды не сделают. А вот 65% - могут! Такова доля клиентов, которые заказывают на Touareg буксировочное устройство. Для сранения: Cayenne оснащают фаркопом только в 5% случаев.

Получается, внедорожные характеристики – не главное для нового фольксвагеновского флагмана. Большинство тех, кто покупает Touareg впервые, пересаживаются на него не с других внедорожников, а с седанов и универсалов. А у постоянных клиентов главный запрос к новому поколению – способность буксировать 3,5-тонный прицеп. Инженеры отнеслись к нему серьезно и даже прописали специальную программу системы автоматической парковки для трейлера.

Можно не беспокоиться, что Touareg без «понижайки» и блокировки заднего дифференциала уступит часть своей преданной армии пятому Discovery и «Мерседесу» GLE, у которых это железо осталось хотя бы в списке опций. Опять же, это разговор о трех процентах. Скорее карты смешает родственный Teramont – во всяком случае, это очень популярное мнение. Но мы не хотим спешить с выводами. Главный сюрприз третьего «Туарега» – начальная цена в 3,3 млн рублей против четырех с лишним миллионов за тот же Discovery. Кажется, это премиальный Touareg вторгается на территорию «Терамонта» (от 2,8 млн), а не наоборот. И подводные камни не так уж сильно пугают: скромная комплектация и начальный мотор объемом 2,0 л с турбонаддувом.

Если этот 249-сильный агрегат будет везти не хуже, чем поперечный двухлитровый двигатель «Терамонта» (220 л.с.), можно не беспокоиться. В конце концов, 4-цилиндровые моторы есть под капотом Mercedes GLE и Range Rover Sport, а гибридной силовой установкой на основе двухлитрового турбомотора оснащают даже длинный Range Rover.

А что там с базовой комплектацией? Тех, кто представил черные бамперы, ткань в клеточку и галогеновые фары, успокоим: фары как раз диодные, пусть и не матричные IQ Light; обивка кожаная. Подогрев рулевого колеса, электропривод передних сидений и датчики давления в шинах имеются. Ну да, климат двухзонный вместо четырехзонного и колеса 18-дюймовые вместо 20 или даже 21 дюйма.

Помимо 249-сильных моторов на дизеле и бензине в России появится трехлитровый 340-сильный бензиновый двигатель. Дизельный V8 (4,0 л, 421 л.с.) – под большим вопросом. Заказы на Touareg начнут принимать летом, тогда же опубликуют и цены всех версий. Гарантия – 4 года или 120 000 км пробега. \m

Volkswagen Touareg Нравится Touareg остался крут, плюс в него положили много новых фишек и игрушек He нравится Новому интерьеру не хватает нового руля, чтобы подходил и к дизайну, и к новому функционалу. Дорогой звук Dynaudio звучит в «Туареге» заметно хуже, чем в Volvo. Непорядок. Вердикт Touareg – конструктор из самых передовых компонентов группы Volkswagen и лучший способ примириться с ценой Bentley Bentayga. 2967 см3, V6, 286 л.с., 600 Нм 8 АКП 0-100 6,1 сек, 238 км/ч, 6,9 л/100 км 1995 кг

Подробные технические характеристики Volkswagen Touareg V6 TDI

—– | —– | —– Тип двигателя | Дизельный, V6 турбо Рабочий объем, см3 | 2967 Макс. мощность, л.с./об/мин | 286/н.д. Макс. момент, Нм/об/мин | 200/2250–3250 Тип привода | постоянный полный Коробка передач | автоматическая, восьмиступенчатая Передняя подвеска | пружинная/пневматическая, на двойных поперечных рычагах Задняя подвеска | пружинная/пневматическая, многорычажная Габариты (ДхШхВ), мм | 4878х1984х1717 Колесная база, мм | 2904 Снаряженная масса, кг 2070 Разгон 0-100 км/ч, с | 6,1 Макс. скорость, км/ч | 238 Расход топлива (комб.), л/100 км | 6,9

Иллюстрации: Volkswagen