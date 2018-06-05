Внедорожник доступен в трех версиях и с тремя моторами

Пульс

Новый Volkswagen Touareg: названы все рублевые цены

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5 июня 2018

Компания Volkswagen объявила полный прайс-лист на внедорожник Touareg нового поколения. Самый доступный вариант модели будет стоить 3 299 000 рублей (на 240 тысяч рублей дороже предшественника), а наиболее популярная в России версия – дизельная – обойдется минимум в 3 749 000 рублей.

[Самые важные особенности нового «Туарега» во всех подробностях](https://motor.ru/lab/pyat-neizvestnykh-faktov-pro-novyi-vw-touareg.htm)

Самые важные особенности нового «Туарега» во всех подробностях

Внедорожник предлагается в трех комплектация – Respect, Status и R-Line. В базове оснащение входят светодиодные фары головного света, отделка салона кожей, подогрев и электропривод передних сидений, круиз-контроль, мультимедийная система с 9-дюймовым экраном и навигацией, двухзонный климат-контроль, парктроники спереди и сзади.

В версии Status дополнительно появится подогрев задних сидений, адаптивная пневмоподвеска, 19-дюймовые колеса (вместо 18-дюймовых у базовой машины), бесключевой доступ, сигнализация, электропривод крышки багажника, камера заднего вида и поддержка Apple Carplay и Android Auto.

Цены на новый VW Touareg

Respect Status R-Line
Бензин, 249 сил 3 299 000 3 739 000 --
Дизель V6, 249 сил 3 749 000 4 189 000 4 539 000
Бензин V6, 340 сил -- 4 439 000 4 789 000

Топовый вариант оснащается «спортивным» обвесом кузова, цифровая панель приборов и мультимедийная система с 15-дюймовым экраном, рулевая колонка с электроприводом, память положения кресел.

За доплату предлагается полноуправляемое шасси, активные электромеханические стабилизаторы поперечной устойчивости, система ночного видения, матричные фары, проекционный дисплей, кресла с массажем, а также увеличенный до 90 литров топливный бак, панорамная крыша.

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Новый «Туарег» предлагается на старте продаж с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 249 сил и 249-сильным шестицилиндрровым дизелем. Модификации с 340-сильным агрегатом V6 TSI появятся немного позже.

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В России на модель будет предоставляться гарантия четыре года или 120 тысяч километров пробега.

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