Внедорожник приедет в РФ летом с тремя моторами

Пульс

VW рассказал о новом «Туареге» для России

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23 марта 2018

Компания Volkswagen собирается вывести внедорожник Touareg нового поколения на российский рынок в июле-августе текущего года. Модель представлена на специальном мероприятии в Пекине.

[Главные факты о новом VW Touareg](https://motor.ru/reports/newtouareg.htm)

Главные факты о новом VW Touareg

На российском рынке Touareg нового поколения будет предлагаться с двумя бензиновыми двигателями и одним дизелем. Первые представлены агрегатами 2.0 и 3.0 мощностью 249 и 340 лошадиных сил соответственно. Мотор на «тяжелом топливе» – трехлитровая «шестерка», развивающая 249 лошадиных сил.

Не исключено, что в будущем моторная гамма дополнится восьмицилиндровым дизельным двигателем, а также гибридной силовой установкой.

Цены на внедорожник пока неизвестны. Предполагается, что модель станет чуть дороже по сравнению с предшественником.

Volkswagen Touareg нового поколения построили на модульной платформе MLB Evo. Это же шасси применялось при разработке Audi Q7 последнего поколения, а также Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. В список оснащения «Туарега» входят полноуправляемое шасси, активные стабилизаторы поперечной устойчивости, а также пневмоподвеска.

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5 фактов о новом VW Touareg

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